Io sono leggenda/ Video, su Italia 1 il film con Will Smith (oggi, 28 agosto 2020)

Il film Io sono leggenda andrà in onda nella prima serata del canale Mediaset Italia 1 oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 21.30. Si tratta di un film di fantascienza di genere azione e drammatico che è tratto dall’omonimo romanzo I am Legend ed è diretto dal regista Francis Lawrence, famoso per avere diretto la serie Hunger Games. Non si tratta dell’unica rappresentazione cinematografica tratta da quel libro. I protagonisti principali del film girato nel 2007 sono Will Smith nei panni di Robert Neville, Alice Braga la bella Anna, Charlie Tahan il giovane Ethan, Dash Mihok e Salli Richardson. Le musiche sono state realizzate dal compositore statunitense James Newton Howard.

Io sono leggenda, la trama del film

Ecco la trama di Io sono leggenda. Per combattere i tumori, la dottoressa Alice ha realizzato una metamorfosi nel virus del morbillo rendendolo geneticamente diverso. A causa di alcuni problemi però si scatena una pandemia che colpisce tutta la popolazione mondiale, solo l’1% sembra essere immune al virus ma viene però cacciato da coloro che seppur infetti non sono deceduti. Questa popolazione infatti infatti si è trasformata in temibili zombie che devono nascondersi dai raggi solari. Unico sopravvissuto sembra essere il geniale virologo Robert che si è barricato ii casa sua con il suo fedele amico Sam trasformandola in un laboratorio alla ricerca di una cura.

L’uomo esce solo di giorno, quando i mostri sono barricati dentro gli edifici abbandonati per non essere bruciati dal sole. Guarda per ore vecchi DVD e manda messaggi radio affinché altri sopravvissuti si uniscano a lui nella ricerca. Ogni giorno, si presenta all’appuntamento al porto ma nessuno lo accompagna.

Un giorno mentre passeggia con il suo cane, gli infetti gli tendono una trappola e stanno quasi per ucciderlo, infettando però l’animale che Robert è costretto a uccidere. Tornato a casa decide di uscire di notte e uccidere gli infetti investendoli con la sua auto. Mentre sta per morire a causa di un attacco, Anna e suo figlio lo salvano e si rintanano nel suo laboratorio a New York. Lei gli racconta di essere stata su una crociera dove mentre si erano fermati per fare dei rifornimenti, alcuni uomini sono stati infettati e solo lei e il figlio sono rimasti immuni.

Consiglia così all’uomo di partire per il Vermont, il freddo infatti uccide il virus e c’è una colonia di sopravvissuti. Robert è riuscito a trovare una cura, la donna a cui l’ha somministrata è viva e così decide di partire verso la colonia con Anna e il figlio. Gli infetti sono pronti ad aspettarli e così Robert si sacrifica facendosi esplodere per permettere alla donna di raggiungere la colonia. Attraverso i racconti di Anna, si affermerà la leggenda di Robert Neville, l’uomo che ha permesso all’umanità di ricominciare.

