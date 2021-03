“Io sono Luca”, Dellai/ Testo: significato canzone e analisi (Sanremo 2021)

I gemelli Luca e Matteo Dellai saranno tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. I due fratelli di Cattolica saranno al Teatro Ariston insieme a 26 big, nella categoria Nuove Proposte, composta dai sei vincitori di Sanremo Giovani e da due artisti selezionati dalla Commissione musicale tra i vincitori di Area Sanremo. Con il brano Io sono Luca, scritta da Matteo ma che parla di Luca, i due gemelli raccontano la loro età e le difese che i giovani si creano quando nella vita arrivano i veri problemi, problemi che possono essere montagne difficilmente valicabili.

Lo spiegano gli stessi Luca e Matteo Dellai: “Io sono Luca è stata scritta da Matteo che a sua volta si racconta attraverso Luca”. Il brano “Io sono Luca” parla di una persona che affronta le difficoltà di tutti i giorni, in un periodo già per di per sé complicato, e lo fa nella maniera giusta, con spensieratezza e serenità. Il brano in realtà inizialmente doveva chiamarsi Castelli di carta come si deduce da un verso della canzone stessa: “Ho visto castelli di carte / cadere senza fare rumore / sapessi quante bombe li han centrati / prima di farli cadere”. Poi parte la descrizione di Luca, uno che ha sempre una scusa per ogni sbaglio, che parte come Schumacher ma arriva sempre in ritardo. Ironia che i due si scambiano, essendo gemelli in tutto e per tutto.

“Io sono Luca”, Dellai: analisi della canzone in gara a Sanremo 2021

Il testo di “Io sono Luca” descrive in modo sentito la loro giovane età, con tutte le paure e le incertezze che la caratterizzano (“Si vergogna con gli altri a parlare da quando suo padre non torna a Natale (…) ha una chitarra ma non sa suonare”). Ma dentro il cuore c’è quel desiderio grande che contraddistingue tutti i ragazzi: “Luca nasconde castelli di carte / ali di cartone per poter volare via / Luca che a forza di cadere ha imparato a volare”. Una bellissima immagine, volare in alto, con la consapevolezza che si può cadere in ogni momento, ma a furia di cadere si impara a resistere, a rialzarsi, ad atterrare dolcemente. Raramente due giovani hanno saputo descrivere così bene la loro età: “Luca ha una testa vuota ma c’è tanto dentro”: bellissime immagini che si succedono con forza dispiegando la tenerezza della loro età.



© RIPRODUZIONE RISERVATA