Iran verso arma nucleare?/ “Uranio a 84%, è minaccia per Israele” ma Teheran nega

L’Iran va avanti verso la creazione di un’arma nucleare? Gli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), come riportato dal Daily Telegraph, hanno rilevato un arricchimento dei livelli di uranio fino all’84%, ovvero soltanto del 6% inferiore rispetto alla soglia per la produzione di una bomba. L’indiscrezione, che evidenzia come il Paese potrebbe essere sull’orlo di un’altra grande crisi globale, era stata anticipata da due fonti diplomatiche rimaste anonime.

Gli ispettori dell’AIEA adesso devono stabilire con precisione se l’iper produzione di uraniosia stata intenzionale oppure se sia trattato semplicemente del risultato di un involtario accumulo all’interno delle centrifughe. “Se l’Agenzia agirà basandosi su un approccio tecnico e non politicizzato ci sarà la possibilità di trovare un accordo per risolvere le questioni”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, nel corso di una telefonata con l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell.

Iran verso arma nucleare? I livelli di uranio preoccupano Israele

L’Iran ha smentito sia l’intenzione di creare nell’immediato futuro un’arma nucleare sia la presenza di alti livelli di uranio all’interno delle centrifughe di Teheran. “Non abbiamo ancora avviato l’arricchimento al di sopra del 60%. È una sorta di demonizzazione e distorsione dei fatti, perché l’esistenza di una o più particelle di uranio con una purezza superiore al 60% nel processo di arricchimento non significa che ci sia un arricchimento superiore al 60%”, hanno affermato i vertici del Paese dopo le pressioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) a fornire spiegazioni in merito.

Le dichiarazioni ufficiali non sono state tuttavia sufficienti a placare le preoccupazioni di Israele, che teme un imminente scontro. Ma non solo. “Non staremo a guardare mentre Teheran crea un’arma nucleare. La minaccia è per tutto il Medio Oriente e l’America. Siamo concentrati su questo. La cooperazione tra Israele e gli Stati Uniti nei confronti dell’Iran è serrata”, ha affermato l’ambasciatore americano Tom Nides.











