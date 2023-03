IRAP cancellata per 665 mila imprese/ Per le altre imprese sarà accorpata all’IRES

La legge delega promette di superare l’IRAP in maniera graduale, infatti all’articolo 8 della bozza anticipata da Il Sole 24 Ore, è prevista la riforma sull’Irap già tentata dal precedente governo draghi con qualche dettaglio in più: il governo infatti pare determinato a superare definitivamente il problema legato all’imposta dell’IRAP, un contributo contestatissimo.

IRAP cancellata per 665 mila imprese: vale 29 miliardi di euro

Anzitutto la cancellazione dell’IRAP comporterebbe la perdita di circa 29 miliardi di euro quantificati in 17,9 miliardi ottenuti dalle imprese private grazie all’impennata del PIL degli ultimi due anni, e 10,9 miliardi portati dalle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una tassa che serve quasi integralmente a finanziare la spesa sanitaria per cui il superamento dell’IRAP pone dei grandi quesiti sia in ambito amministrativo che imprenditoriale.

Le società di persone e le associazioni di professionisti che non pagano l’IRES, la prospettiva è quella di una cancellazione totale, invece per le altre aziende l’IRAP sarà caricata sull’IRES con una sovrapposta. Da cui si comprende che le microimprese trovano un risparmio per 665.783 soggetti, mentre nel 2021, considerando l’anno d’imposta 2020, soltanto il 58% di loro ha dovuto pagare l’imposta generando 1,06 miliardi con un carico medio pro capite di 2740 euro.

IRAP cancellata per 665 mila imprese: altre imprese la pagheranno accorpandola all’Ires

Su tutti gli altri soggetti che vedranno l’ira punirsi all’IRES, ci sarà quindi il meccanismo della sovraimposta che si calcolerà in percentuale non sul reddito imponibile ma sull’imposta lorda. Questo però rischia di generare quasi 1,2 miliardi che si perdono fra le micro aziende che andranno recuperati in misura più o meno integrale a carico di altre imprese.

La conseguenza è che l’IRES potrebbe aumentare di circa un miliardo e sarebbe soltanto a carico di alcune imprese, si tratta di un aumento quantificato in: percentuali per un’imposta che nel 2022 ha portato 45,6 miliardi nelle casse dello Stato.











