Isabella De Candia/ Matrimonio segreto con Francesco Monte? La coppia divide i fan…

Occhi puntati su Isabella De Candia, la modella dallo sguardo penetrante che è riuscita a rubare il cuore di Francesco Monte. L’ex tronista sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2019 e per l’occasione ha sottolineato quanto sia stabile la relazione che sta vivendo con la ragazza. Niente a che vedere con il rapporto turbolento avuto con Giulia Salemi quindi e già al centro del gossip. Alcuni giorni fa infatti si è diffusa la voce di corridoio riguardo ad un loro matrimonio in segreto. Il tutto a circa un mese di distanza dalla rivelazione pubblica di Monte riguardo al loro legame. Secondo il pettegolezzo, ricorda Donna Moderna, si parla infatti di una cerimonia celebrata durante le vacanze, quando la coppia si trovava in California. Secondo alcuni ci sarebbe stata l’occasione per pronunciare il fatidico sì lontano da occhi indiscreti, mentre i più maliziosi parlano già di un matrimonio riparatore e della possibilità che Isabella sia in dolce attesa. Intanto il pubblico è diviso a metà, fra chi adora vederli insieme e chi invece pensa che ci sia dietro solo una questione di visibilità. La De Candia però ha già detto la sua difendendo il loro amore: “La verità a volte è più semplice di quello che si crede“.

Isabella De Candia: criticata sui social per la relazione con Francesco Monte

Tutto si ferma alla fine di agosto per Isabella De Candia e la sua nuova fiamma, uno dei volti del piccolo schermo più controversi degli ultimi anni. Parliamo ovviamente di Francesco Monte, che a partire da oggi, venerdì 13 settembre 2019, vedremo come concorrente di Tale e Quale Show 2019. La modella e influencer ha scelto infatti di interrompere la sua presenza su Instagram poco prima dell’inizio delle prove del fidanzato e l’ultimo post non fa che parlare di loro. Lei guarda trasognante verso la fotocamera, con il costume verde e nero in bella vista. Lui l’abbraccia accogliendola fra le sue forti braccia, lo sguardo proteso verso il suo, una mano che le sfiora il viso. Nonostante lo scatto ad alto impatto, i fan si sono lanciati in diverse critiche: “Questione di mesi. Tranquilla che sei nella sua lista da donne da provare“; “La prossima ad essere parcheggiata sarai tu, appena troverà una più famosa di te“, scrivono alcuni utenti fra i commenti. Clicca qui per guardare la foto di Isabella De Candia e Francesco Monte. Sembra però che non sia solo una fetta di pubblico italiano a pensare che Monte potrebbe essere di nuovo a caccia. Durante la conferenza stampa, Carlo Conti infatti ha fatto un accenno a un concorrente dalle facili conquiste. “Ovviamente mi riferisco a Pratelli“, ha ironizzato cercando di non fare nomi.

