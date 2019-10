Isabella Ferrari e la malattia/ “È stato un calvario. Tutto è precipitato, poi…”

Donna di talento, di bellezza ma soprattutto di grande coraggio Isabella Ferrari. L’attrice ha posato nuda per Vanity Fair ma soprattutto si è raccontata, sviscerando un momento davvero drammatico della sua vita. Qualche anno fa, la Ferrari ha vissuto un calvario dopo aver accusato gravi problemi di salute e lo racconta al noto Magazine: “Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe – dice -. Tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi. E le diagnosi si dimostrano sempre sbagliate, anche quelle fatte da medici e ospedali stranieri.” Questo porta Isabella Ferrari a volare oltreoceano: “Vado all’estero, mando il mio sangue per esami negli Stati Uniti. Poi arrivano i dolori accecanti, il cortisone. Una notte, era il 2 giugno, mi ricoverano in un ospedale vicino a casa, a Roma. Lì incontro il medico più importante per me. La diagnosi che fa non è per niente buona.”

Isabella Ferrari: “Ho avuto tanta paura di vivere e ora ho capito che…”

Isabella Ferrari non fa il nome di quella che è una patologia davvero rara “perché appena l’hanno fatto a me sono andata su Internet, ho digitato la patologia e mi sono spaventata.” ammette. Da lì l’inizio di una cura complessa e pericolosa che ha però dato i suoi frutti: “Piano piano, un passo alla volta, ce l’abbiamo fatta. – racconta l’attrice, che oggi è felice di essere nuovamente a lavoro – Ed eccomi di nuovo in pista, appunto.” Conclude però facendo un’ammissione: “Ho avuto tanta paura di vivere quando avevo vent’anni. E mi sono fatta venire pure gli esaurimenti con la depressione. La recente malattia, pero’, mi ha fatto capire che non devi avere paura di morire. Perché è la paura di vivere a fregarti. Solo quella. Soltanto quella”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA