Isabella Ricci, futuro da influencer?/ Dopo la separazione da Fabio Mantovani, l’ex Uomini e Donne torna…

Isabella Ricci e il ritorno sui social

Isabella Ricci, dopo aver annunciato la fine del matrimonio con Fabio Mantovani, è tornata nuovamente su Instagram. Oltre ad aver condiviso una serie di storie mostrando alcuni piatti che ha mangiato, l’ex dama del trono over ha pubblicato anche una foto ricordando ai propri followers l’inizio della stagione dei saldi. “È stagione di super saldi, voglio farmi un regalo perché me lo merito.

Mi aiuteresti a scegliere? Le borsine sono uguali cambia solo il colore. Voi la comprereste Oro o Rosa?“, ha scritto Isabella chiedendo un consiglio agli utenti su quale borsa acquistare.

Da esperta di moda, Isabella Ricci, anche durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha mostrato spesso i suoi outfit ricevendo sempre grandi consensi. Per l’ex dama, dunque, ci sarà un futuro da influencer?

Isabella Ricci torna a Uomini e Donne?

Single e con un matrimonio finito alle spalle, Isabella Ricci sta lentamente tornando alla normalità. L’ex dama del trono over continua ad essere molto amata dal pubblico di Uomini e Donne che la vorrebbe rivedere volentieri nel parterre del trono over. Isabella, durante il suo percorso nella trasmissione, ha sempre avuto grande successo ricevendo il sostegno di Tina Cipollari e Gianni Sperti e scontrandosi spesso con Gemma Galgani e Armando Incarnato.

Isabella, per il momento, non si è espressa su un possibile ritorno in trasmissione. Qualora la redazione decidesse di aprirle nuovamente le porte del programma, Isabella accetterà?

