Isabella Ricci rompe il silenzio: “Fabio Mantovani? Ho chiesto io il divorzio”/ “Perché? L’ho sopravvalutato”

Uomini e Donne, Isabella Ricci rompe il silenzio sulla rottura con Fabio Mantovani e spiega cos’è accaduto tra loro

Dopo l’annuncio risalente allo scorso otto giugno, in cui Isabella Ricci faceva sapere di essersi separata legalmente da Fabio Mantovani, l’ex dama di Uomini e Donne rompe il silenzio sulle motivazioni che l’hanno portata a questa decisione. Lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, durante la quale ammette di aver commesso un grosso errore di valutazione nei confronti dell’uomo che ha poi deciso di sposare.

Isabella Ricci torna a Uomini e Donne?/ Lei: "Non ho ancora valutato la cosa. È un'opportunità che…"

“È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti.” ha esordito Isabella. “Da parte mia, riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me.” La crisi tra loro è iniziata un po’ di mesi fa: “La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19. – ha spiegato l’ex dama – E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo.”

Fabio Mantovani: "Rottura con Isabella Ricci? Ne esco con amarezza"/ L'ex di Uomini e Donne rompe il silenzio

Isabella Ricci: “Perché è finita con Fabio? Preferisco non parlare delle cause”

C’è la delusione e il rammarico di un matrimonio finito male, eppure Isabella Ricci preferisce non raccontare nel dettaglio ciò che l’ha portata a prendere una decisione così drastica: “Preferisco non parlare delle cause della fine del mio matrimonio.” E spiega: “Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine.”

Perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati?/ Spunta l'indiscrezione: l'ex Uomini e Donne...

Dopo le nozze, Isabella e Fabio avevano deciso di vivere a Dubai, dove l’ex dama di Uomini e Donne aveva acquistato una casa. “Ho acquistato quella casa con i miei risparmi di una vita di lavoro, credendo in un proposito comune. È mia e rimane a me. – ha chiarito Isabella, concludendo – Ho rimaneggiato un po’ l’arredamento, togliendo alcune cose che avevamo comprato insieme. A Dubai sono stata bene. Credo di ritornarci tra settembre e ottobre. Penso di risiedere lì, di usarla come un rifugio invernale.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA