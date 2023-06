Isabella Ricci torna a Uomini e Donne?/ Lei: “Non ho ancora valutato la cosa. È un’opportunità che…”

Isabella Ricci tornerà a Uomini e Donne dopo la rottura con Fabio Mantovani? Ecco le sue parole

Isabella Ricci è ufficialmente single. Dopo aver ufficializzato la fine del suo matrimonio con Fabio Mantovani, e averne spiegato anche le motivazioni, l’ex dama di Uomini e Donne è pronta a rituffarsi nella vita e anche nell’amore. Lo fa sapere nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, dove ammette che la grande delusione d’amore appena vissuta non basterà a mettere un catenaccio al suo cuore. “Non ho intenzione di chiudermi in un eremo. Diciamo che sto più attenta, do meno peso alle parole, ma più ai fatti. Io voglio vivere.” ha spiegato l’ex dama.

La domanda, dunque, sorge spontanea: tornerà nello studio di Uomini e Donne a cercare l’amore? “Non ne ho la più pallida idea. – ha ammesso Isabella – Con tutte le cose importanti che ho dovuto decidere negli ultimi mesi, non ci ho pensato. Uomini e Donne è un’opportunità che, se vogliono, ti danno loro, poi in base al momento in cui sei, puoi decidere se accettare o meno. In questo momento, non ho assolutamente valutato la cosa.”

Isabella Ricci: “L’amore? Per me ora è importante stare serena”

Isabella Ricci non chiude le porte ad un possibile ritorno a Uomini e Donne, anche se al momento le sue priorità sono altre. “Per me adesso si tratta di andare nella direzione dello stare sereni, non di avere nuove storie. Almeno per quanto mi riguarda. È importante stare in mezzo al mondo, in mezzo alla vita.” ha spiegato la dama, il cui unico pensiero è ora godersi un’estate di relax insieme a poche persone ma buone. “Sarò circondata da affetti cari e da persone sulle quali posso contare e che mi vogliono bene. Non sono poche. – ha spiegato l’ex dama, concludendo – Mi concederò una vacanza, coronerò un sogno che ho da tanti anni: andare a visitare Stromboli e Vulcano in barca.”

