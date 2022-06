Isadora, Luisa Casati e Baccara: amori Gabriele D’Annunzio/ L’invidia borghese e…

I tanti amore disinvolti di Gabriele D’Annunzio: da Isadora Duncan a Luisa Baccara

Gabriele D’Annunzio e le donne, tormento e delizia. Il poeta ha vissuto grandi storie d’amore nel corso delle sua vita, ma anche relazioni disinvolte e passeggere, come quella con Isadora Duncan, Luisa Casati, la moglie Maria Hardouin di Gallese e l’amante Luisa Baccara. Intrattenere tanti rapporti con così tante donne diverse provocarono l’avversione da parte di quella borghesia, che in realtà lo invidiava e che non perdeva occasione per attaccarlo, sottolinenando i suoi comportamenti discutibili con vena polemica e velenosa. In realtà il poeta non ha mai rinunciato ai propri desideri e non si è nascosto al giudizio della società, contrattaccandola col suo modo di vivere e trasgredendo alle regole del buon costume.

Gabriele D'Annunzio era fascita?/ Mussolini lo ammirava ma il poeta odiava Hitler

Gabriele D’Annunzio, l’apoteosi del maschio medio: amore e passioni al centro della sua vita

Gabriele D’Annunzio, da un certo punto di vista, rappresentava l’apoteosi del maschio, con uno smisurato amore per il lusso e per gli acquisti, un comportamento che oggi molto probabilmente, verrebbe definito “consumismo estremo”. Ideatore di tendenze e sensibile alle mode, ai costumi e al vestiario, con la passione per la politica e con il clamoroso passaggio dalla destra alla sinistra. La vita di Gabriele D’Annunzio è stata ricca di azioni forti e di intraprendenza, nella vita privata, amorosa e sentimentale.

LEGGI ANCHE:

Eleonora Duse, chi è?/ La storia con Gabriele D'Annunzio, soprannominata 'divina' perché...Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse/ "Nessuna donna mi ha mai amato come lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA