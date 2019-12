Iscrizioni a Scuola nuovo anno 2020/ Miur, oggi la registrazione per le domande

Dal 7 al 31 gennaio 2020 si avvieranno le procedure di iscrizione al nuovo anno scolastico 2020/2021. Questo sarà il periodo in cui si potranno inoltrare tutte le domande agli istituti tramite il portale online del ministero. Oggi 27 dicembre, invece, si apre la fase di registrazione al portale, necessaria poi per avviare le procedure d’invio della domanda stessa. Tutto ciò che serve è un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permetterà di accedere al portale iscrizioni.istruzione.it. Per coloro che hanno problemi nella compilazione o registrazione potranno rivolgersi senza problemi direttamente agli istituti scolastici per finalizzare la domanda. La grande novità di quest’anno è un’app creata dal Ministero dell’Istruzione, Scuola in Chiaro, ideata per tutti i genitori che devono affrontare la scelta dell’istituto in cui iscrivere i loro figli. Il suo funzionamento è molto semplice: basta scannerizzare il QR code di ogni istituto per ricevere tutte le informazioni principali delle scuole e confrontarle tra di loro.

Iscrizioni a scuola 2020/2021: quali sono le scadenze per ogni istituto?

Per tutti i gradi scolastici la scadenza entro cui presentare le domande d’iscrizione è il 31 gennaio 2020. Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è possibile però accettare le iscrizioni per i bambini che compiono gli anni (3 o 6) nei mesi successivi a quello di gennaio entro il 30 aprile 2020, solo però in caso di posti liberi. I genitori dovranno compilare il modulo online indicando il numero di ore scelte per i loro figli. Nel caso della scuola materna la scelta è tra le 50, 40 e 25 ore mentre per le scuole elementari si potrà scegliere tra 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore a settimana. Per la scuola secondaria di primo grado è necessario indicare il numero di ore settimanali scelte per il proprio figlio tra il tempo ordinario di 30 ore oppure tempo prolungato, da 36 fino a 40 ore. A partire dalle scuole elementari, è possibile selezionare due istituti di preferenza e, nel caso delle superiori, si dovrà specificare anche l’indirizzo di studio scelto tra quelli attivati negli istituti selezionati. Solo per il liceo coreutico e musicale è necessario sostenere un test d’ingresso prima di essere ammessi alla prima classe.

