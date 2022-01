Iscrizioni scuola 2022/23, le FAQ del Ministero/ Come presentare domanda e l’iter

Si sono aperte oggi, martedì 4 gennaio 2022, le iscrizioni degli studenti all’anno scolastico 2022/23. Dalle 8 di questa mattina, online, è possibile inoltrare la domanda per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado statale fino alle 20 del prossimo 28 gennaio. Online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica. L’adesione alle iscrizioni online resta facoltativa per le scuole paritarie.

Ma come si fa per presentare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 2022723? Per procedere sarà necessario avere un’identità digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Per conoscere le singole scuole e la loro offerta è possibile visitare il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per dare informazioni su ciascun istituto.

ISCRIZIONI SCUOLA 2022/23, COME SEGUIRE L’ITER DELLA DOMANDA

La domanda, una volta inoltrata, arriva direttamente alla scuola prescelta e il sistema fornisce automaticamente una ricevuta di conferma d’invio della domanda. Una copia viene inviata alla casella di posta elettronica, successivamente la domanda può seguire un percorso preciso. Tramite mail sarà possibile avere gli aggiornamenti sulla richiesta che può essere inoltrata, accettata, smistata ad altra scuola o restituita alla famiglia nel caso in cui si necessità di integrazione di informazioni.

Tra le domande frequenti, il Ministero ha dato risposta ad alcune. Ad esempio “Come/quando sarò informato dell’accettazione della domanda”. Hanno fatto sapere che “al momento dell’accettazione/non accettazione della domanda di iscrizione da parte della scuola o del Centro di Formazione Professionale regionale prescelto riceverai un messaggio sulla casella di posta elettronica comunicata al momento dell’abilitazione. Oppure “Tutte le domande di iscrizione vengono accolte”. Il Ministero risponde: “Ogni scuola accoglie le domande di iscrizione in base ai posti disponibili. Se riceve un numero maggiore di domande, saranno utilizzati criteri di precedenza o punteggi deliberati dal Consiglio di istituto. Questi criteri sono visibili sul modello di iscrizione online e in “Scuola in chiaro”. Nel caso la domanda non venga accolta, la segreteria la invierà alla seconda o alla terza scuola indicata nel modulo online e il sistema comunicherà ogni modifica di stato della domanda tramite e-mail alle famiglie”.

