ISRAELE, ATTACCO DI TERRA A GAZA?/ Ultime notizie: esercito pronto ad espandere l’offensiva

Israele annuncia “significativa operazione di terra” a Gaza

Le ultime notizie sulla guerra a Gaza tra Hamas e Israele ci portano all’annuncio dell’esercito israeliano, che nelle scorse ora ha confermato il completamento dei preparativi per “una significativa operazione di terra”. L’esercito ha anche fatto sapere di essere pronto ad “espandere l’offensiva” attraverso un “largo ventaglio di piani operativi” che includono attacchi dall’aria, dal mare e da terra. Intanto è arrivata la conferma da parte di Israele del ritrovamento di “alcuni corpi” di ostaggi durante le irruzioni dei commando ieri a Gaza.

Usa, universitari pro Hamas: "È colpa di Israele"/ Da Harvard alla Columbia, studenti ebrei hanno paura

Continua nel frattempo l’opera di disturbo di Hamas per ostacolare la fuga dei civili verso il sud di Gaza, richiesta da Israele per la loro sicurezza. Attraverso il portavoce militare è stato dunque diffuso il video di un ingorgo stradale “causato da Hamas” nella Striscia. “I residenti di Gaza sono profondamente radicati nel loro territorio e non lasceranno mai. Abbiamo una solo una strada che è il diritto al ritorno alle nostre terre in tutta la Palestina”, ha detto invece il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh.

DA ISRAELE AL GIAPPONE/ Sapelli: tutti i tentativi di evitare una guerra "totale"

Guerra Hamas-Israele, ospedale di Shifa al collasso: rischio epidemia

Questa mattina, l’esercito aveva già puntato il dito contro l’organizzazione terroristica, accusandola di aver impedito la fuga dei civili e aveva indicato che due itinerari protetti sarebbero stati garantiti tra le 10 e le 16 ora locale. La situazione racconta una crescente tensione e preoccupazione sotto ogni fronte, anche in considerazione dei morti e dei feriti.

“L’ospedale di Shifa è pieno di famiglie sfollate“, scrive su X il chirurgo ricostruttivo Ghassan Abu Sitta. “Ci sono persone che dormono sui pavimenti, ovunque, anche all’interno dell’ospedale. L’affollamento porterà a un’epidemia, alla diffusione di malattie infettive”. Intanto Netanyahu ha preparato i soldati a “ciò che sta per accadere”, durante la visita nei luoghi del massacro di Hamas, proprio a ridosso della Striscia di Gaza.

GAZA/ "Gli Usa (divisi) vogliono evitare un massacro e puntano all'accordo con l'Arabia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA