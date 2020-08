Israele, atterrato primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi/ A bordo Kushner, genero di Trump

Israele e Eau, è atterrato il primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi: il primo passo in vista della possibile pace tra i due Paesi. Come riportato dai colleghi di Repubblica, l’aereo è decollato alle ore 11.20 dall’aeroporto Ben Gurion e, tra le varie delegazioni, presenti anche gli Usa: oltre a Robert O’Brien, Brian Hook e Avi Berkowitz, a bordo anche Jared Kushner, consigliere e genero del presidente Donald Trump. «I Paesi arabi e musulmani di tutto il mondo dovrebbero guardare questo aereo mentre fa la sua tratta da Israele agli Emirati come a un segnale di cosa è possibile raggiungere attraverso la pace», le sue parole prima della partenza. Il volo è durato poco più di tre ore ed è stato possibile grazie ad una eccezionale autorizzazione concessa da Riad.

ISRAELE, PRIMO VOLO TEL AVIV-ABU DHABI

«Pace», la scritta in arabo, ebraico e inglese che campeggia in testa al velivolo, un segnale di distensione fortissimo. Meir Ben-Shabbat, Consigliere nazionale per la sicurezza israeliano, ha evidenziato che da oggi in poi il tradizionale augurio “andate in pace” «riceve un nuovo potente significato», l’inizio di una nuova storia. Su posizioni diverse Mohammad Shtayyeh, primo ministro della Palestina: «Ci addolora profondamente vedere un aereo israeliano atterrare negli Emirati, in una chiara violazione di quella che è la posizione araba sul conflitto arabo-israeliano», riporta Repubblica.

📽️Watch LIVE: The first direct flight to the #UAE departs Ben Gurion Airport, carrying a delegation of Israeli and American officials to #AbuDhabi to advance 🇮🇱🇦🇪 peace. #PeaceFlight0971https://t.co/OBfAsbLztG — Israel ישראל (@Israel) August 31, 2020

🔊 “Ladies & gentlemen, Shalom & welcome onboard flight 971 from Tel aviv to Abu Dhabi.” ELAL Captain of #PeaceFlight0971 delivers message of hope for many more such flights in our region. 🇮🇱✈️🇦🇪 #IsraelUAE #UAEIsrael pic.twitter.com/mMSjEbRrFp — Israel ישראל (@Israel) August 31, 2020





