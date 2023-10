Israele, boom di farmaci contro ansia e depressione/ Gli esperti: “Possono peggiorare la situazione”

I membri dell’Associazione farmaceutica israeliana hanno notato un aumento significativo nel consumo di farmaci, sia prescritti che da banco, contro l’ansia, la depressione o l’insonnia da quando è scoppiata la guerra con Gaza. L’associazione di Israele ha così pubblicato informazioni sui medicinali per aiutare i pazienti ad assumerli in maniera corretta e senza esagerare e soprattutto invitando ad evitarli se non necessari. Tra i consigli, quello di non assumere “mai farmaci senza il permesso del medico della vostra cassa malattia o di una hotline riconosciuta, perché anche le pillole da banco possono interferire con i farmaci prescritti”.

“La maggior parte di questi farmaci sono destinati al trattamento a breve termine, da due a quattro settimane” ha scritto l’associazione. “Si consiglia sempre di consultare il foglio illustrativo prima dell’uso e di consultare il farmacista se non si è sicuri su come utilizzare il medicinale”. Nel terzo consiglio si ricorda come sia importante il contatto con il medico durante questo periodo per valutare la necessità di continuare il trattamento, per valutare la sua efficacia e la possibilità di sostituirlo con un trattamento a lungo termine, se necessario. “L’uso prolungato può causare dipendenza dal farmaco o un peggioramento dell’ansia o di altri problemi che avrebbero dovuto alleviare” viene spiegato.

Israele, boom di consumo di farmaci: i consigli degli esperti

I medicinali contro ansia o depressione non devono essere assunti “da minori di 18 anni se non diversamente indicato; se necessario, contattare un pediatra o uno psichiatra infantile e verificare quali sono le opzioni consigliate per bambini e adolescenti” ha consigliato l’Associazione farmaceutica israeliana. In molti casi l’uso dei farmaci deve essere interrotto in modo graduale e controllato sotto la guida di un medico: infatti, interrompere bruscamente può causare sintomi di astinenza come irritabilità, confusione, insonnia, crampi muscolari e altro ancora. Inoltre, l’associazione ha specificato che “sul mercato sono presenti integratori alimentari e preparati erboristici che non sono registrati come medicinali. Si consiglia di consultare un farmacista prima di iniziare a utilizzare qualsiasi cosa. Se il medico lo approva, è possibile assumere anche medicinali a base di erbe, ma le informazioni sulla loro sicurezza sono limitate”.

Infine, l’ultimo consiglio della lista ma certamente non ultimo per importanza: bisogna assolutamente evitare di bere alcolici in concomitanza con questi farmaci, poiché la combinazione può aumentare la sensazione di sonnolenza o vertigini. Anche il fumo spesso compromette l’efficacia del trattamento farmacologico. Si dovrebbe evitare di guidare all’inizio del trattamento finché non si avrà familiarità con l’effetto del medicinale. Per chi ne avrà bisogno, il Jerusalem Post sottolinea infine che è possibile contattare il Centro nazionale di specialisti in informazione teratologica del Ministero della Sanità di Israele al numero 02-5082825 dalle 9:00 alle 14:00, dalla domenica al giovedì o il Centro nazionale antiveleni presso il Rambam Health Care Campus di Haifa dalla domenica al giovedì tra le 10:00 e le 14:00 al numero 04777-1900.











