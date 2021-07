Italiani in gara Olimpiadi Tokyo 2020/ Gli azzurri protagonisti a oggi 21 luglio 2021

Mancano due giorni all’apertura ufficiale delle Olimpiadi 2020 di Tokyo ma già oggi mercoledì 21 luglio sono previste le prime gare per la 32^ edizione della rassegna a cinque cerchi: chi saranno gli italiani in gara, pronti a farci emozionare fin da oggi? Va subito detto che per questa prima giornata di competizione, tra l’altro non ufficiale (si farà sul serio con un programma fitto solo dal sabato 24, dopo cioè che è stato acceso il braciere olimpico) non dobbiamo aspettarci un gran numero di azzurri e in generale di atleti impegnati: saranno infatti solo poche gare preliminari a farci compagnia in questo mercoledì 21 luglio e per la precisione i primi turni del softball e del calcio femminile. Pure ancora una volta l’Italia (che vanta tra le delegazioni più numerose) sarà sotto ai riflettori per Tokyo 2020.

OLIMPIADI 2020: GLI ITALIANI IN GARA OGGI A TOKYO

Dunque appena due discipline in programma per le Olimpiadi 202o in questo mercoledì 21 luglio 2021 dove gli italiani saranno pure protagonista in una sola, il softball. La nazionale di Francesco Pizzolini sarà infatti protagonista nella prima sfida inaugurale conto gli Stati Uniti, a partire dalle ore 5.00 del mattino italiano, dal Fukushima Azuma Baseball Stadium. La nazione azzurra, fresca vincitrice degli Europei 2021 (è il dodicesimo oro vinto nella competizione dalla nostra d’elezione), sarà dunque protagonista assolata nella rassegna a cinque cerchi e davvero non vediamo l’ora di applaudire all’ennesima impresa delle azzurre. Pure va detto che in programma oggi ci saranno anche i primi incontri del calcio femminile, torneo a cui pure la nostra nazionale ha mancato la qualificazione.

