Itziar Castro è morta a soli 46 anni/ L’attrice di Vis a Vis stroncata da un malore improvviso

Itziar Castro, morta l’attrice di Vis a Vis a soli 46 anni: stroncata da un arresto cardiaco

È stato Elmundo.es tra i primi ad annunciare la morte di Itziar Castro, attrice catalana nota per il ruolo della detenuta Goya Fernandez in Vis a Vis. L’attrice catalana si è spenta prematuramente ieri sera durante le prove di uno spettacolo a Lloret de Mar ma la notizia è trapelata soltanto nelle prime ore della mattinata. Dopo aver accusato un malore durante le prove di uno spettacolo, i medici, prontamentamente intervenuti, hanno tentato di rianimarla senza purtroppo successo. Itziar Castro è morta a soli 46 anni.

Le cause della morte di Itziar Castro al momento non sono note stando a quanto riporta il Fatto Quotidiano che a sua volta cita El Pais si è trattato di un malore improvviso. Fanpage, invece, che cita quanto dichiarato dalla direttrice dell’agenzia dell’attrice Gabriela Defty sostiene che ‘tutto farebbe pensare ad un arresto cardiaco.” La causa del decesso si saprà con certezza nei prossimi giorni. Nel frattempo sono tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore per la prematura scomparsa dell’artista e tra questi il più sentito e sincero è sicuramente quello del regista Frankie de Leonardis che su Instagram ha detto addio all’amica e collega con queste parole: “Una volta ti ho detto che volevo che durassi mille anni, e non è andata così. Esco dallo shock della notizia e scrivo ricordando ogni dettaglio di te, temendo che un giorno non li ricorderò più così tanto. Grazie per quel modo incommensurabile ed eccessivo di essere amica. Mi manchi già così tanto e sono stato senza di te solo per poche ore.”

Itziar Castro, chi era l’attrice morta a soli 46 anni: da Vis a Vis a Campeones o Pieles

L’attrice Itziar Castro morta a soli 46 anni ieri sera era nota principalmente per il ruolo della detenuta Goya Fernandez nella serie Netflix Vis a Vis ma durante la sua carriera ha recitato anche in moltissime altre fiction e film per il cinema. Nella sua carriera degna di nota è la nominations ai nominata ai Goya Awards come migliore attrice esordiente. Ha recitato anche in altri film di successo come Campeones o Pieles. Poco e nulla si sa, invece, sulla vita privata di Itziar Castro.

Tra i tanti messaggi di dolore per la morte di Itziar Castro, infine, Frankie De Leonardis oltre a dirle addio per l’ultima volta ha voluto ricordare quanto fosse speciale non solo come artista ma anche soprattutto umanamente: “Ha affrontato ogni sfida con una determinazione e un coraggio che hanno ispirato molti. Il suo contributo al mondo dell’arte e la sua instancabile lotta per l’uguaglianza e la giustizia sul piano sociale rimarranno un’eredità duratura della sua passione e del suo impegno.”

