Ivan Cattaneo, il cantante di “Polisex”/ È fidanzato? L’ultima storia al GF Vip

La carriera di Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo (al secolo Ivano) è un artista, cantautore e pittore italiano. Nato il 18 marzo del 1953 a Bergamo, è cresciuto nel paesino di Pianico, sulle rive del lago di Iseo. Muove i primi passi nella musica fin da piccolo: a 12 anni va a Bologna per sostenere un provino dello “Zecchino d’Oro”. Negli anni del liceo artistico studia musica e impara a suonare la chitarra, esibendosi con alcune band locali. Esonerato dal servizio militare, conosce Nanni Ricordi e nel 1975 incide il suo primo disco “UOAEI”. Successivamente registra l’album demenziale “Primo secondo e frutta (Ivan compreso)“, che contiene “Maria Batman“, la sua prima hit. Nel 1980 realizza “Urlo“: l’album comprende “Polisex“, la canzone più famosa di Ivan Cattaneo. “Era un po’ una risposta al “Triangolo” di Renato Zero e a “Pensiero stupendo” di Patty Pravo”, ha spiegato l’artista in diverse occasioni. Dopo tre dischi di revival, nel 1987 Ivan abbandona la carriera musicale, si dedica al vegetarianesimo e si concentra sulla pittura. “Mi ha sempre infastidito essere considerato solo un cantante, in realtà sono uno che ama manipolare, filtrare, riunire sempre i vari linguaggi artistici”, ha raccontato in un’intervista a Linda Mauri. Nel 1992 torna sulle scene musicali e inizia la sua nuova vita di cantautore, pittore e personaggio cinematografico. Nel 2004 inizia la sua carriera all’interno dei reality show: prima a Music Farm, poi a L’isola dei famosi e infine, nel 2018, al Grande Fratello Vip.

Ivan Cattaneo "A 13 anni in ospedale psichiatrico perché gay"/ "Mi sedavano"

La vita privata di Ivan Cattaneo: è fidanzato?

Ivan Cattaneo non ha mai fatto segreto della sua omosessualità, ma ha anche mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 3, l’arista si è sottoposto al format Mediaset “Obbligo o Verità” dove ha rivelato: “Sono stato con un personaggio famoso, un calciatore degli anni 80, diceva che gli ricordavo Liza Minnelli. È ancora famoso oggi, si vede in giro”, senza però fare il nome. Dentro la casa del GF Vip, Cattaneo aveva rivelato di avere un fidanzato: “Lui ha la barba scura, i capelli ricci come Elia, però scuri. Quanti anni ha? Come Elia. Da quanto tempo? Più di un anno, sono cinque anni. Però c’ha anche la ragazza. Non ho parlato di questo nemmeno in confessionale. Io non avrei problemi, lo faccio per lui“. La relazione è però finita poco dopo, come confessato da Ivan a Verissimo: “Avevo qualcuno che mi aspettava fuori dalla casa, ma ho scoperto che si è innamorato di un’altra persona. Lui è bisex, ha conosciuto una ragazza e si è messo con lei. Io, però, sono felice che lui abbia trovato una persona e così mi sono messo in disparte come al solito”.

