Ivan Cottini, tronista in carrozzina a Uomini e Donne?/ L’appello a Maria De Filippi!

Maria De Filippi è pronta a mettere in piedi un’edizione di Uomini e Donne ricca di novità e c’è già chi si candida per il trono. Si tratta di un volto che la conduttrice ben conosce e che ha spesso partecipato ad Amici in qualità di ospite speciale: Ivan Cottini. Stiamo parlando del ballerino e modello 35enne che da sette anni combatte contro la sclerosi multipla e che ha deciso di lanciare un appello alla De Filippi: far sì che diventi il primo tronista in carrozzina. D’altronde la TV non gli è nuova: oltre ad Amici, Ivan ha partecipato anche a Ballando con le Stelle ma si è esibito anche sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo. Ora, però, il suo desiderio è quello di trovare il grande amore dopo la rottura con l’ex compagna, madre di sua figlia Viola.

Ivan Cottini sarà il primo tronista in carrozzina a Uomini e Donne? “Sarebbe un bell’esempio”

Dalle pagine di Libero Quotidiano, grazie a un articolo di Roberto Alessi (direttore di Novella 2000), Ivan Cottini ha dunque lanciato l’appello alla De Filippi: “Spero che Maria possa investire nella diversità – ha dichiarato Ivan – Tra l’altro questo farebbe felice mia mamma che verrebbe con me in trasmissione per aiutarmi a scegliere la donna della mia vita.” ha ammesso. Poi ha tenuto a sottolineare che “La mia presenza nel programma sarebbe un bell’esempio. Finora non si è mai visto un tronista in carrozzina e io non avrei problemi ad essere il primo, anzi…” Così ha concluso: “Il pubblico sarebbe felice di vedere un belloccio in sedia a rotelle… Inoltre, sarebbe uno stimolo per tutte le persone che vivono la disabilità nascondendosi…” L’appello, dunque, è stato lanciato: Maria De Filippi risponderà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA