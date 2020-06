Ivan Gonzalez papà? Oriana Marzoli “Forse sono incinta”/ Scoop nel reality spagnolo!

Dopo Uomini e Donne spagnolo ed italiano, dopo Temptation Island e il Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez è tornato in Spagna ed è oggi uno dei concorrenti dl reality “La Casa fuerte“. L’ex tronista ha fatto il suo ingresso nello show in coppia con Oriana Marzoli con la quale sarebbe in atto un flirt. Ciò che però la ragazza gli ha comunicato nelle ultime ore ha lasciato Ivan e il pubblico senza parole: Oriana, infatti, potrebbe essere incinta. Tutto è nato con una sorta di premonizione fatta da un’altra concorrente, Yola Berrocal che, leggendo la mano ad Ivan – come fa sapere Isa e Chia – gli avrebbe annunciato l’arrivo in futuro di due gemellini. Ha inoltre previsto che Ivan lascerà il programma da single, dopo un avvicinamento con Oriana. Nella villa, i concorrenti hanno iniziato a scherzare sulla previsione fino a quando è stata proprio Oriana a fare una rivelazione shock ad Ivan.

Ivan Gonzalez presto papà? La confessione shock di Oriana Marzoli

“A parte gli scherzi, non mi sono venute le mestruazioni. Te lo dico seriamente.” ha dichiarato infatti Oriana Marzoli all’ex tronista. Ivan Gonzalez è rimasto chiaramente scosso di fronte alla notizia ed ha poi replicato: “Non puoi tenere un figlio in grembo, uscirebbe pazzo sentendo così tante urla.” In effetti, Oriana potrebbe essere davvero incinta, anche perché Ivan non ha negato di aver avuto con lei rapporti intimi prima di iniziare il reality. Dal canto suo, la Marzoli ha confessato che non le dispiacerebbe avere un bambino con Ivan: “Non direi di no ad avere un figlio con Ivan. Lui è abbastanza bravo e potremmo avere un bambino piuttosto bello insieme. Vediamo come usciamo da qui.”, ha ammesso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA