Ivan Gonzalez torna a Madrid, bufera sul web/ “Devi rimanere a casa!”, lui sbotta

“È tempo di tornare a casa, senza paura, ma con tutte le precauzioni necessarie. Ricorda la vita degli altri, dipende anche da noi”. A scriverlo è Ivan Gonzalez, noto ex tronista di Uomini e Donne che ha condiviso sul suo profilo Instagram una fotografia che lo immortala con addosso una tuta protettiva, maschera e guanti in lattice. Il messaggio precede un viaggio che lo porterà nella sua Spagna, a Madrid. Ma Ivan probabilmente non si aspettava di scatenare sul web una polemica così feroce. In molti infatti si sono riversati sotto il suo post per accusarlo di essere un irresponsabile e di trasgredire dunque le regole imposte dallo stato a causa della pandemia da Coronavirus. Accuse di fronte alle quali Ivan è rimasto in silenzio soltanto per poco.

Pioggia di critiche per Ivan Gonzalez: lui replica

“Quale parte del ‘rimanere a casa’ non hai capito? – scrive un utente sotto al post di Ivan Gonzalez – Dovrebbero multarlo per essersi trasferito così da un posto a un altro … non ti rendi conto di tutti gli sforzi che i nostri servizi sanitari stanno facendo?”. E ancora c’è chi gli scrive: “Spero tu abbia un’importante attività da svolgere a Madrid. A meno che tu non sia un medico, un infermiere, un trasportatore, un farmacista, ecc… non capiamo quale sia il tuo lavoro essenziale”. È di fronte a decide di messaggi come questi che Ivan ha deciso di intervenire: “Sto per perdere due minuti del mio tempo per dirti che ho un’attività a Madrid e devo tornare a casa mia per lavoro, sono stato rinchiuso per tre mesi sia in Italia che in Spagna”, ha spiegato l’ex gieffino, senza tuttavia riuscire a placare la polemica in corso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA