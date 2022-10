Ivano Marino, ex Alex Di Giorgio condannato per stalking/ Dalle minacce alla denuncia

Ivano Marino e Alex Di Giorgio: una storia finita molto male

Ivano Marino è l’ex fidanzato di Alex Di Giorgio condannato per stalking. Cosa è successo tra i due? In passato l’ex volto di Uomini e Donne e il nuotatore italiano hanno avuto una relazione vissuta però di nascosto, visto che Di Giorgio non aveva ancora fatto il coming out. Una volta terminata la storia, Marino ha perseguitato l’ex fidanzato, minacciandolo anche di comunicare al mondo intero il suo essere gay. Un’accusa che ha spinto Alex Di Giorgio a denunciarlo, con tanto di processo in tribunale. A confermare la tesi è arrivato anche Marco Carta, amico di Ivano, il quale, ascoltato in tribunale, ha sottolineato comportamenti persecutori da parte di Ivano Marino, che soleva pedinare letteralmente l’ex compagno.

Alex Di Giorgio chi è il concorrente? Coppia con Moreno Porcu, Ballando con le stelle/ Scatta il flirt?

Non solo: Marino si era creato anche una serie di profili fake con cui stalkerizzava l’ex compagno e i suoi amici, condividendo anche foto del nuotatore.

Ivano Marino e Alex Di Giorgio: l’ex Uomini e Donne condannato

Le chat tra Ivano Marino e Alex di Giorgio sono finite nelle mani del giudice. In esse si leggevano chiaramente le minacce dell’ex Uomini e Donne nei confronti dell’ex compagno, riguardanti l’orientamento sessuale del nuotatore. Durante il processo, Ivano Marino ha cercato di difendersi, pubblicando un comunicato stampa: “Non ho mai usato atteggiamenti persecutori. Posso confermare l’esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio della durata di un anno e mezzo e, successivamente, una relazione sfociata in una convivenza a Roma con Marco Carta nella sua abitazione, ma ribadisco con altrettanta fermezza di non aver mai messo in atto comportamenti assimilabili al reato di stalking o qualsivoglia altro reato”.

Alla fine, Ivano Marino è stato condannato a due anni di carcere, anche se la pena è stata poi ridotta a quattordici mesi. In Appello, l’uomo ha ricevuto una condanna bis a sei mesi, dal momento che i giudici hanno riconosciuto solo il reato di stalking, assolvendolo da quelli di sostituzione di persona e di diffamazione.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA