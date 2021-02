Ivano Michetti “Dopo l’ictus parlavo con la Madonna”/ “15 giorni in coma e poi..”

Ha tenuto tutti con il fiato sospeso Ivano dei Cugini di Campagna o, meglio, Ivano Michetti ma adesso finalmente lui e noi tutti possiamo tornare a respirare sicuri che il pericolo è scampato. Il chitarrista ha avuto un ictus, lo scorso settembre, ed è rimasto in ospedale per alcuni mesi ma, in particolare, per 15 giorni ha lottato tra la vita e la morte rimanendo in coma e subendo anche due interventi al cuore. Attualmente ha qualche difficoltà a camminare ma le sue condizioni sono buone tanto da essere tornato alla sua musica ma soprattutto, a raccontare i dettagli di quello che è successo in quei momenti. In un’intervista al settimanale Oggi, Ivano Michetti ha raccontato di essere stato in coma e di aver visto e parlato con la Madonna pregandola di farlo andare a Sanremo: “Ho passato 15 giorni in coma con la Madonna del Pozzo, lei mi sorrideva, parlavo con lei, credevo di avere 9 anni. È stato un miracolo. Sono sempre stato un credente”.

Ivano Michetti “Dopo l’ictus parlavo con la Madonna”

Il chitarrista dei Cugini di Campagna è convinto di aver vissuto un miracolo e al settimanale racconta anche quelle che sono state le parole dette e ricevute in quei giorni: “Durante il coma le dicevo: ‘Guarda, ho scritto una canzone bellissima, aiutami ad andare a Sanremo’”. Nella stessa intervista ha poi raccontato quei momenti di paura partendo dal malore che ha accusato quando si è accorto, alzandosi di notte, che la mano e la gamba non rispondevano e poi si è rivolto alla moglie: ‘Rosy ho qualcosa che non funziona’”. Ivano Michetti racconta anche della chiamata al dottore e, infine, lo svenimento con i paramedici che lo hanno portato via in barella.



