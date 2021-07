Jaime Lorente, Denver ne “La casa di carta”/ “In terapia per il troppo successo”

Grande attesa per la quinta e ultima parte della serie tv “La casa di carta”, che sarà divisa in due volumi pubblicati rispettivamente il 3 settembre e il 3 dicembre 2021 su Netflix. I protagonisti della fortunata serie spagnola sono stati travolti da un inaspettato successo come ha confessato Jaime Lorente, Denver ne “La casa de papel”, in un’intervista rilasciata a GQ Spagna. Il giovane attore spagnolo, classe 1991, ha confessato che il ruolo di Denver ha messo a dura prova la sua vita e il suo equilibrio, lasciando che spesso tra persona e personaggio non ci fossero più confini: “Ho avuto bisogno di una terapia, ne ho bisogno e ne avrò bisogno, di sicuro. Ho una persona che mi fissa una serie di linee guida perché, alla fine, quello che ho sofferto nel bene e nel male è stato improvviso, è stato molto intenso, è stato pesante. E tutto è successo in pochissimo tempo, quindi mi sono impegnato con me stesso e con le persone che mi vogliono bene, ho dovuto lasciarmi aiutare a fare tutto nel miglior modo possibile”, ha spiegato Jaime Lorente.

Jaime Lorente e la fine de “La casa di carta”

Il 14 maggio Netflix ha annunciato la fine delle riprese della quinta stagione de “La casa di carta“, con un commovente messaggio e una foto del cast al completo: “Quella che era iniziata come una rapina, è finita come una famiglia. Si conclude il quinto capitolo de La Casa de Papel / Money Heist. Grazie a tutti i fan per aver fatto parte di La Resistencia! Non vediamo l’ora di mostrarvi come finisce questa storia“. Anche Jamie Lorente ha commentato su Instagram la fine di questa incredibile avventura: “Tanto tempo, tanto cuore, tanta vita dietro la famiglia de La casa di carta. Il mio petto è pieno d’amore. La fine sta arrivando… più forte che mai”. Oltre al ruolo di Denver ne “La casa di carta”, Jamie Lorente si è fatto conoscere per aver interpretato Nano nella serie tv “Élite”. Ieri, giovedì 15 luglio, è uscita su Prime Video la seconda stagione di “El Cid”, in cui l’attore spagnolo interpreta il condottiero medievale Rodrigo Díaz de Vivar.

