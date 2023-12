James McCaffrey, morto a 64 anni l’attore di Rescue Me/ Era la voce del videogioco Max Payne

Lutto nel mondo del cinema e dei videogiochi: è morto l’attore americano e doppiatore James McCaffrey. Protagonista della serie tv Rescue Me, che narrava le vicende dell’attentato delle Torri Gemelle del 2001, aveva solo 64 anni e il suo decesso è stato comunicato nella giornata di ieri da parte di un rappresentante dello stesso. Parlando con i microfoni del noto portale online americano TMZ ha spiegato che McCaffrey “è morto domenica per le complicazioni sopraggiunte a causa di un mieloma multiplo. James ha trascorso i suoi ultimi momenti di vita circondato dall’amore dei suoi amici e familiari”.

Toni Negri, morto lo storico leader di Autonomia Operaia/ Il filosofo e docente aveva 90 anni

James McCaffrey era divenuto famoso nel corso degli anni anche per il suo impegno nel mondo dei videogiochi, essendo la voce del personaggio principale della saga Max Payne. L’attore, come riferisce Repubblica, è deceduto nella sua abitazione di Larchmont, nello stato di New York, dopo una lunga battaglia purtroppo persa contro un mieloma. Lascia una moglie, Rochelle Bostrom, anch’essa attrice. La sua carriera nel mondo della recitazione era iniziata a fine anni ’80, precisamente nel 1987 quando creò la sua prima compagnia teatrale, The Workhouse Theatre, a Tribeca.

Alberto Antonini, morto l'ex ufficio stampa Ferrari/ Aveva 62 anni, era ricoverato al Sant'Orsola

JAMES MCCAFFREY, MORTO L’ATTORE DI RESCUE ME: I TELEFILM E I FILM IN CUI HA RECITATO

In totale ha recitato in una decina di telefilm fra cui Civil Wars, Swift – Il giustiziere, Sex and the City, Law & Order – Unità vittime speciali, Suits, Così gira il mondo, Beautiful People, Blue Bloods, Jessica Jones, ed ha all’attivo anche una ventina di pellicole fra cui n uomo in prestito (1996), Partita col destino (1999), Lei mi odia (2004) e Nascosto nel buio (2005).

“Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa del nostro amato amico e collaboratore James McCaffrey, la voce iconica di Max Payne e Alex Casey. Il suo straordinario talento non solo ha dato vita ai nostri personaggi, ma ha anche lasciato un impatto duraturo sulla nostra community. I nostri cuori e i nostri pensieri sono vicini alla sua famiglia in questo momento di lutto”, il messaggio condiviso su X da parte di Remedy, la software house del videogioco Max Payne.

Emmanuelle Debever, è morta l'attrice che accusò Depardieu di stupro/ Il suicidio nella Senna

© RIPRODUZIONE RISERVATA