James Rado è morto a 90 anni/ Attore e regista, scrisse libretto del musical “Hair”

È morto ieri, 21 giugno, l’attore e regista statunitense James Rado, divenuto famoso soprattutto per aver scritto il libretto del musical “Hair”. L’artista, che in carriera è stato anche compositore e librettista teatrale, si è spento all’età di 90 anni a New York. Nato a Los Angeles nel 1932, James Alexander Radomski ha studiato recitazione all’Università del Maryland. Qui ha cominciato a scrivere libretti di musical. Negli anni seguenti si è arruolato in Marina, dove è rimasto per due anni per poi tornare a dedicarsi agli studi teatrali.

Una volta terminato il servizio militare, l’attore ha ripreso gli studi presso l’Università Cattolica d’America, dove ha cominciato a cimentarsi nella scrittura di libretti e canzoni per il teatro musicale. In seguito ha studiato recitazione con Lee Strasberg, debuttando a Broadway nel 1963 con Marathon ’33. Nel 1966 fu l’interprete del ruolo di Riccardo Cuordileone nella prima di “The Lion in Winter” di James Goldman a Broadway.

La carriera di Rado

Nel 1964, dopo l’incontro più importante della sua carriera con Gerome Ragni, suo collega nella commedia Hang Down Your Head and Die nell’Off Broadway, ha cominciato a scrivere il libretto del musical “Hair”. Il debutto nell’Off Broadway è arrivato nell’ottobre 1967 e a Broadway l’anno successivo. Il musical fu un vero e proprio successo, tanto da rimanere in cartellone per 1750 repliche. È stato riprodotto inoltre al cinema in giro per tutto il mondo.

Il musical inoltre ha portato a Rado due candidature al prestigioso premio Tony Award come miglior musical e miglior libretto di un musical. La colonna sonora gli valse invece il Grammy Award al miglior album di un musical teatrale. Importante per James Rado anche il ruolo del protagonista di “Hair” Claude nel debutto a Broadway, recitando con il co-autore Ragni che invece rivestiva la parte di Berger. Successivamente, ha scritto i libretti dei musical Rainbow e Sun. Sul finire degli anni ’60 ha avuto una relazione con Ragni, collega e amico.

