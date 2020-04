James Righton, ex marito Keira Knightley/ Video, che successo con The Performer!

Pubblicità

The Performer sta regalando un grande successo a James Righton, ex marito di Keira Knightley, in tutto il mondo. Il cantante ha infatti pubblicato da poco il suo ultimo disco, che secondo Le Figaro sarebbe uno dei più belli della stagione. Righton ha voluto condividere lo screenshot dell’articolo con i fan, pubblicando il tutto su Instagram e sottolineando in modo ironico di essere diventato finalmente un dandy. In questi ultimi giorni, l’artista ha inoltre realizzato una versione acustica della sua Start per Gucci e la Gucci Community, l’iniziativa che il noto brand ha attivato per sostenere le persone più vulnerabili e colpite dal Covid-19. “Ho sempre amato lasciare all’ascoltatore il compito di interpretare le mie parole. Se una canzone può in qualche modo toccare qualcuno, che si tratti di farli sorridere o sentire meno soli, oppure ballare… è tutto ciò che conta”, ha detto il cantautore. Clicca qui per guardare il video di James Righton. Oggi, giovedì 16 aprile 2020, sarà invece la moglie Keira Knightley ad essere una delle protagoniste della prima serata di Canale 5, che trasmetterà Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo.

James Righton, ex marito Keira Knightley: 9 anni insieme e…

9 anni insieme: James Righton e Keira Knightley hanno coronato da tempo il loro sogno d’amore e sono riusciti ad allargare la famiglia già cinque anni or sono. Ovvero quando è nata la prima figlia Edie, a cui si è aggiunta anche la piccola Delilah, nata in gran segreto lo scorso settembre. Il periodo è fortunato per il cantautore anche per via del suo ritorno alla musica. “Venivo da una piccola città in cui avevo sempre desiderato essere uno dei Radiohead”, ha detto di recente all’Independent, “senza accorgermene mi sono ritrovato in una band che era una vita di mezzo tra i Duran Duran e gli Happy Mondays”. Nascono così i Klaxons in un momento in cui in tutto il mondo sta spopolando il genere Indie, anche se Righton si accorgerà presto di non sentirsi del tutto a suo agio. E così entra in crisi, inizia a chiedersi se essere musicista possa rappresentare ancora il suo futuro oppure no. Anzi sarà proprio Keira a convincerlo a ritornare alla musica, a riprendere in mano quei demo registrati tempo prima.

