Jane Alexander, foto con Gianmarco Amicarelli/ Elia Fongaro? “Un salto nel buio..”

Mi faccio mille domande, sai? Mi chiedo perché le cose prima non andassero così. Perché facevamo fatica a comunicare? Perché mi lasciavi sola, ti chiudevi in te stesso, mi guardavi male, se mi guardavi? Mi sono sentita così sola. Ho pensato di lasciarti, ma non l'ho fatto. Ho fatto di peggio. Molto peggio. Ho rivoluzionato la mia vita. Ho fatto un salto e poi ho aperto gli occhi e ho visto che era un salto nel buio. A volte ci penso, si. Penso alla fortuna che ho avuto. A quello che siamo adesso. Alla fiducia e all'amore. Penso che siamo entrambi più forti. Che ora non mi sento mai sola. Che abbiamo mille cose in comune. Penso a chi dice che siamo falsi, che abbiamo costruito tutto, che era tutto previsto. Al male che mi fanno, ma non per me. Per te. Perché pensare che la tua sofferenza fosse finta è tremendo. Non ci capiscono in molti. Non dovrei stare qui a leggere e starci male, ma sono umana. E io so quello che abbiamo passato noi due. Non rinnego nulla. Ma che tu possa soffrire ancora mi distrugge. Cerchiamo di essere forti. La verità la sappiamo. Sappiamo chi siamo e cosa abbiamo passato e i segni che tutto questo ci ha lasciato addosso. Cerchiamo di essere forti. Si. #bebrave #bestrong #nonesistesoloilbiancoeilnero #storyofjane #miaspettoditutto #lavitaèuna #smileitconfusespeople