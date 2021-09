Jane Powell è morta/ Addio alla Milly di 7 spose per 7 fratelli: aveva 92 anni

E’ morta Jane Powell, cantante e ballerina ma soprattutto attrice di 7 spose per 7 fratelli, film cult della storia della cinematografia mondiale. Jane Powell è morta nella giornata di ieri, 16 settembre 2021, all’età di 92 anni, nella sua casa del Connecticut. Una vita da film la sua, con alle spalle tanti successi in carriera, ma anche cinque matrimoni e quattro divorzi. Debuttò nel lontano 1944, ragazza prodigio degli studios come ricorda il Corriere della Sera, partecipando a soap opera e serial, dopo aver lavorato in teatro e in radio. Jane Powell nasce all’anagrafe come Suzanne Lorraine Burce, ma nel primo film in cui recitò si chiamava proprio Jane Powell e quello rimase il suo nome d’arte fino al decesso di ieri.

Nata il primo aprile del 1929, la sua fama, come detto sopra, la si deve in particolare al personaggio di Milly, la ragazza che protegge le sette spose in ostaggio ai sette fratelli boscaioli: “Il suo personaggio – ricorda il quotidiano di via Solferino – era un misto di ostinazione e tenerezza che certo portavano diritti al lieto fine ma che conquistarono il pubblico mondiale e finalmente non doveva soltanto sottomettersi al potere maschile”.

JANE POWELL E’ MORTA: L’ULTIMA APPARIZIONE NEL 2003

Arrivarono in seguito numerosi altri film, come Ricca, giovane e bella, Tutti in coperta, Athena e le 7 sorelle, nonché un 45 giri “True love”, a lungo nei primi posti delle classifiche d’oltre oceano e non solo. Jane Powell è stata anche la regina del musical, recitando in spettacoli come “South Pacific”, “Tutti insieme appassionatamente”, “My fair lady”, “Oklahoma”, “Carousel” e anche “7 spose per 7 fratelli”, che ebbe un grandissimo successo anche da noi.

Con l’avvento degli anni ’80 entrò a far parte del cast del telefilm “La Signora in giallo”, quindi “Love boat”, poi nel 2002 apparve in “Law & Order”. L’addio avvenne nel 2003, dopo il musical “Bounce”, salvo un ritorno sulle scene il 31 dicembre del 2007, voce narrante dello show “Pierino e il lupo”.

