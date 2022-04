Janet e Jane, figlie Clemente Russo e Laura nate premature/ “Momento difficile”, “Vinsi l’oro per loro”

Clemente Russo e Laura Maddaloni si sciolgono come neve al sole per amore delle figlie Rosy, Janet e Jane. Un legame unico, rinsaldato dalla sorpresa in diretta delle tre bambine, che hanno realizzato un videomessaggio ed una lettera dolcissima per papà Clemente e mamma Laura. Il tutto condito da un sacco di ricordi, talvolta dolorosi, che la coppia Russo-Maddaloni ha provato quando le bimbe sono finite in terapia intensiva perché nate premature. “Non ho mai pensato il peggio, in realtà io ho fatto poco. Jaret ha fatto tutto perché è una forza della natura”, racconta commossa Laura Maddaloni. Clemente Russo saputo delle bambine era pronto a mollare la boxe la Laura l’ha convinto a continuare per le sue figlie e… “Vinsi l’oro per loro”

Marco Maddaloni, chi è fratello il di Laura Maddaloni/ "L'isola dei Famosi ti sconvolge..."

Clemente Russo e Laura Maddaloni, l’amore indissolubile per le figlie: “L’importante è la salute”

La moglie di Clemente Russo dice di non aver paura di nulla, eccetto le malattie: “L’unica cosa che voglio è che ci sia la salute”, dice. “Uniti si è più forti, tutto si può raggiungere. Le mie bimbe sono nate con amore, noi qualsiasi cosa facciamo la facciamo con amore e forza”. “Da chi hanno preso?“, si domanda invece Clemente Russo dopo la bellissima lettera a sorpresa scritta dalle bimbe. “Sono stupende e forti. Hanno preso pregi e difetti di entrambi. Noi siamo esplosivi, con delle fragilità. Loro sono uguali a noi, ci assomigliano davvero tantissimo”, conclude il campione.

