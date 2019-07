JANET SHEARON, MOGLIE DI NEIL ARMSTRONG/ “Per me non è astronauta: è solo marito”

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Sono queste le parole di un noto adagio popolare, che – nel caso di Janet Shearon e Neil Armstrong – valgono doppio. Armstrong fu il primo-grande uomo a compiere il primo-grande passo dell’umanità, posando il piede sulla Luna alle 22.56 del 20 luglio 1969. A cinquant’anni da quel traguardo storico, media e televisioni dedicano a lui e agli altri astronauti ore e ore di speciali. A qualcuno sarà pure venuto in mente di andare a spulciare nelle loro vite, per scoprire cosa li rese così straordinari tanto da essere scelti per una missione del genere. A dire il vero, niente: “Non sono sposata a ‘un astronauta’, dichiarava Janet al magazine Life nel 1969. “Sono sposata a Neil Armstrong. Sapevo che volesse andare sulla Luna, in qualche modo, quando lo sposai, ma questo non ha cambiato la mia vita. Per me sarà sempre Neil Armstrong, marito e padre di due figli“.

Janet Shearon e la famiglia Armstrong

Janet Shearon e Neil Armstrong si conobbero al ritorno di lui dalla guerra in Corea. Il luogo dell’incontro fu la Purdue University, dove lei era laureanda in Economia domestica. Nessuno dei due si preoccupò di corteggiare l’altro; anzi, il loro fidanzamento avvenne in maniera molto spontanea. In quegli anni, lui lavorava al Glenn Research Center. Il loro matrimonio fu celebrato a Wilmette (Illinois) il 28 gennaio 1956. In seguito si trasferirono a Westwood, dove lei visse da sola per sei mesi. Armstrong, infatti, dovette soggiornare per un po’ alla Edwards Air Force Base per prepararsi alla missione. In seguito andarono ad abitare nella Antelope Valley. La coppia ebbe tre figli, Eric, Karen e Mark. Karen morì di polmonite il 28 gennaio 1962, sorta come complicazione di un tumore maligno nella parte mediana del tronco encefalico. La radioterapia ne rallentò il decorso, ma in breve tempo la bambina smise di camminare e di parlare.

Il film su Janet Shearon e Neil Armstrong

Alle vicende della famiglia Armstrong, il regista Damien Chazelle ha dedicato un film, First Man – Il primo uomo, con Ryan Gosling nei panni di Neil Armstrong e Claire Foy in quelli di Janet Shearon. La pellicola, basata sulla biografia ufficiale scritta da James R. Hansen, è uscita nelle sale italiane nell’ottobre 2018. Qui, Janet appare come il collante che tiene unita la famiglia, il porto sicuro in cui Neil trova rifugio dopo gli sfiancanti turni di lavoro. Insieme affrontano la malattia e la scomparsa di Karen, la figlia morta nel ’62 per un tumore al cervello. Trascorso il periodo del lutto, Armstrong entra nella Nasa come pilota collaudatore dell’aereo-razzo X-15. Janet affronta le lunghe assenze del marito senza lamentarsi, avendo messo in conto, prima di dire “sì”, che per realizzare il suo sogno avrebbe dovuto trascorrere molto tempo lontano da casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA