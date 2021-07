Januzaj alla Lazio?/ Calciomercato news, possibile contatto con Mino Raiola

CALCIOMERCATO NEWS, JANUZAJ COME ESTERNO D’ATTACCO

La Lazio mira a trovare nuovi elementi di livello per potenziare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Maurizio Sarri per la prossima stagione in queste settimane di calciomercato estivo. I profili utili per i laziali in attacco non mancano di certo sul taccuino della dirigenza biancoceleste ma c’è un nuovo nome che potrebbe fare al caso della squadra del patron Lotito. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Tare starebbe valutando anche Adnan Januzaj come possibile ala destra da regalare a mister Sarri. Ventiseienne belga, Januzaj ha il contratto in scadenza con la Real Sociedad nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima annata calcistica, e la Lazio potrebbe tentare di imbastire una trattativa a costi ridotti con gli spagnoli così che questi non rischino poi di perderlo a parametro zero senza monetizzare nulla. Oltre a ciò, vi è un altro aspetto che potrebbe spingere Januzaj verso Formello da qui alla chiusura della sessione di mercato prevista per la fine di agosto.

Calciomercato Inter/ Marotta: "Dimarco è il futuro, Keita non so se è in vendita"

CALCIOMERCATO NEWS, L’AGENTE E’ MINO RAIOLA

Le possibilità di vedere Adnan Januzaj alla Lazio non sembrano poi essere così scarse. Nella passata stagione Januzaj ha collezionato 4 reti e quattro assist vincenti per i compagni in 36 apparizioni complessive tra campionato e coppe con la maglia della Real Sociedad. Secondo i rumors il presidente Lotito potrebbe dunque presto contattare l’agente del giocatore, il procuratore Mino Raiola, perchè la trattativa entri nel vivo.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ UFFICIALE Fodé Ballo-Touré è il nuovo terzino rossoneroCALCIOMERCATO NAPOLI/ Il punto sulle situazioni di Insigne e Koulibaly

© RIPRODUZIONE RISERVATA