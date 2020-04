Javier e Nicolai si conoscevano prima di Amici 2020?/ Scoop dai social dopo la finale

Quello di Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii ad Amici 2020 è stato un percorso particolarmente tortuoso. L’ingresso del ballerino ucraino nella scuola ha scombussolato sin dall’inizio Javier e il carattere forte del primo non ha aiutato i due a creare un rapporto di amicizia. Questo fino alle ultime puntate del serale, che hanno visto un avvicinamento e, infine, la pace. Tanto che sia Nicolai che Javier si sono detti pronti a dividere con l’altro il premio in denaro qualora avessero vinto. Ha poi stupito scoprire proprio nelle ultime ore che, finito Amici, i due hanno deciso di trascorrere insieme la quarantena a Perugia. Una scoperta che ha fatto molto piacere ai fan dello show, ricredutisi sul loro rapporto che, proprio nel finale, ha destato qualche dubbio. Le cose però sono ulteriormente cambiate di fronte ad un’altra inaspettata scoperta.

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii hanno mentito ad Amici 2020?

Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii si conoscevano prima della loro partecipazione ad Amici 2020. È quello che traspare da alcuni movimenti social risalenti appunto a prima dello show condotto da Maria De Filippi. Come infatti svela il Vicolo delle News, Javier avrebbe lasciato non solo dei like a Nicolai ma anche un commento in particolare ad un video in cui Nicolai si esibisce e in cui si legge “Rico bro!”, dove “bro” è abbreviativo di ‘fratello’. Un appellativo dunque molto amichevole, che farebbe pensare proprio al fatto che i due fossero già amici e che solleva inevitabilmente un dubbio: i due ballerini hanno finto all’interno della scuola di Canale 5?javier



