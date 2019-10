Javier Martinez/ “Ho cercato Sara Tozzi dopo Uomini e Donne. La verità verrà a galla”

Nella puntata di Uomini e Donne in onda domani su Canale 5. Javier Martinez farà il suo ritorno in studio dopo la segnalazione della scorsa settimana. Chi ha letto le anticipazioni delle prossime puntate sa già quale epilogo avrà tutta questa vicenda, tuttavia Javier, poche ore fa, ha deciso di fare un po’ di chiarezza, rispondendo alle domande di alcuni follower. Inutile dire che molte di queste sono state proprio sulla sua avventura a Uomini e Donne, la segnalazione ai suoi danni e il rapporto con Sara Tozzi. Javier, in risposta, spiega di aver cercato Sara anche dopo Uomini e Donne, quindi, a quanto pare, senza telecamere. Cosa sarà accaduto tra i due? Javier, questo, non lo spiega, tuttavia aggiunge un altro aspetto alquanto interessante in merito a Uomini e Donne.

Javier Martinez annuncia: “Segnalazione? La verità verrà a galla”

A chi gli chiede se fosse davvero fidanzato durante Temptation Island e Uomini e Donne, Javier Martinez nega e, anzi, ammette di attendere solo un poco perché presto “la verità verrà a galla”. Non aggiunge ulteriori dettagli l’ex corteggiatore, eppure fa intendere che presto vedremo in tv qualcosa che chiarirà tutta questa vicenda. Non manca il supporto di molti, qualcuno gli scrive che avrebbe dovuto essere lui sul trono al posto di Giulio Raselli, ma Javier dissente da questa opinione, anzi, si dice felicissimo del fatto che il suo amico sia sul trono. A Giulio, infatti, augura di trovare una ragazza che lo renda felice e con la quale creare una bella storia d’amore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA