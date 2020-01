Jean Alesi / Alan Fiordelmondo: “L’ho beccato con una donna che non era sua moglie”

Alan Fiordelmondo è stato ospite a Rivelo dove ha chiacchierato con Lorella Boccia del suo lavoro e dei personaggi che si è trovato a fotografare. Uno di questi è Jean Alesi, una delle vecchie glorie della Formula 1. I due si sono incontrati a Milano, quando Fiordelmondo l’ha beccato a Montenapoleone con una ragazza che non gli sembrava essere la sua compagna. Alesi si è accorto della presenza del paparazzo e gli ha quindi chiesto di risparmiarlo dalla gogna mediatica. Ecco il racconto che ha svelato a Lorella Boccia: “Lo incontro in centro a Milano in compagnia di una bellissima ragazza. Non mi sembra la compagna”. Visto però la situazione in cui si trovavano, Alan ha pensato che fosse la sua nuova fiamma: “Penso ‘è chiaro che questa donna probabilmente sarà la nuova donna”. In realtà non era così: “Mi metto frontale a fare le foto. Lui mi guarda… viene verso di me e mi dice ‘scusa… ho fatto una st.. ti prego, per me sarebbe importante che tu non mandassi queste foto… te le posso comprare?’. Lì ho visto una persona veramente in difficoltà…”.

Jean Alesi beccato con un’altra donna da Alan Fiordelmondo

Il paparazzo ha ammesso a Lorella Boccia che quello è stato uno dei pochi momenti in cui si è trovato in difficoltà con un personaggio famoso. “Vedevo che lui era davvero in difficoltà”, tanto che alla fine ha deciso di cancellare tutte le foto formattando la scheda memoria. Ma chi è la compagna di Alesi? Si chiama Kumiko Goto, sposata nel 1995. Con lei ha avuto quattro figli e i due non si sono mai separati da vent’anni. Sicuramente la paparazzata di Fiordelmondo poteva costargli il matrimonio ma in quel caso il reporter ha deciso di non mettere a rischio la vita privata del grande pilota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA