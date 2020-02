JEFF BEZOS LANCIA “FONDO PER LA TERRA”/ 10 miliardi dopo richiesta dipendenti Amazon

Jeff Bezos, fondatore e ceo di Amazon, investirà 10 miliardi di dollari del suo patrimonio personale in un fondo per la Terra che avrà lo scopo di contrastare i disastrosi effetti dei cambiamenti climatici. Bezos ha annunciato la sua decisione di istituire il “Bezos Earth Fund” su Instagram, aggiungendo di averlo dotato di 10 miliardi di dollari “per iniziare”. Nel suo post sui social, Bezos ha scritto: “Il cambiamento climatico è la più grande minaccia per il nostro pianeta. Voglio lavorare al fianco degli altri sia per amplificare i modi conosciuti che per esplorare nuovi modi per combattere l’impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta che tutti noi condividiamo”. Ma cosa farà concretamente questo fondo? Lo ha spiegato lo stesso Bezos: “Questa iniziativa globale finanzierà scienziati, attivisti, ONG – qualsiasi sforzo che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale. Possiamo salvare la Terra. Ci sarà un’azione collettiva da parte di grandi aziende, piccole aziende, stati nazionali, organizzazioni globali e singoli individui”.

JEFF BEZOS LANCIA “FONDO PER LA TERRA” DA 10 MILIARDI DI DOLLARI

Jeff Bezos fa sul serio e la mobilitazione dell’uomo più ricco del mondo è certamente una buona notizia perché coinvolge in una lotta difficilissima un uomo con enormi disponibilità non solo economiche ma anche imprenditoriali. La storia nella storia, però, è quella che riguarda i motivi che hanno spinto Bezos a creare il fondo per la Terra. Come riportato da La Repubblica, infatti, la mossa di Bezos arriva a 20 giorni di distanza dalle critiche sollevate da 300 dipendenti di Amazon, che chiedevano all’azienda maggiori sforzi sul clima criticando la sua politica ambientale. Come sottolineato dall’Associated Press, infatti, il gigante dell’e-commerce si affida ai combustibili fossili per alimentare aerei, camion e furgoni per spedire miliardi di articoli in tutto il mondo. Le proteste dei dipendenti che aderiscono all’Amazon Employees for Climate Justice (Aecj) stanno iniziando evidentemente a sortire i primi effetti.





