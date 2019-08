Jeffrey Epstein morto suicida in carcere/ Era accusato di abusi sessuali su minori

Jeffrey Epstein si è suicidato in carcere. Lo riporta la Nbc New York citando tre fonti tra le forze dell’ordine. Il ricco finanziere americano, finito in cella con l’accusa di abusi sessuali su minori, aveva già provato a togliersi la vita meno di un mese fa. Per questo era stato messo sotto osservazione. Il timore era che si suicidasse dopo che due settimane fa era stato trovato privo di conoscenza in una cella del Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan con segni sul collo. Pare che il corpo del miliardario – un tempo amico del presidente Donald Trump e dell’ex presidente Bill Clinton, oltre che del principe Andrea – sia stato trovato morto alle 7.30 del mattino. Si sarebbe impiccato in cella. Jeffrey Epstein era stato travolto da uno scandalo sessuale: era accusato di abusi, traffico di minori e sfruttamento della prostituzione femminile tra il 2002 e il 2005 nelle sue case di Manhattan e Florida.

JEFFREY EPSTEIN MORTO SUICIDA: ERA ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI SU MINORI

Proprio ieri sera sono venute a galla centinaia di pagine dell’inchiesta sul suo conto che erano state poste inizialmente sotto segreto giudiziario. In queste pagine c’è la testimonianza di una donna che sostiene di essere stata assunta minorenne e sfruttata come schiava sessuale e di aver avuto l’ordine di avere rapporti sessuali con importanti figure politiche. Il caso Epstein era emerso all’inizio di luglio, quando nella cassaforte del suo attico di Manhattan erano stati scoperti dvd di foto di ragazze minorenni. La Procura di New York lo aveva messo in carcere con una serie di accuse che potevano portare alla condanna fino a 45 anni di carcere. Dal 2002 al 2005 Jeffrey Epstein avrebbe adescato centinaia di ragazzine, tutte minorenni. Le portava a casa sua, a New York, si faceva massaggiare e poi le molestava e abusava sessualmente. Alla fine delle prestazioni dava loro cento-duecento dollari convincendole a reclutare altre adolescenti per ripartire col nuovo giro di soprusi.

