Jennifer Aniston e Justin Theroux/ Abbraccio sconvolti dalla morte del cane Dolly

Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono riabbracciati per la morte del cane Dolly, sconvolti dal dolore. Alla fine del 2017 i due si erano allontanati per comuni divergenze, una separazione che era arrivata appena due anni dopo il loro matrimonio. Domenica sera però è venuta a mancare la loro amata Dolly, una cagnolina che ha lottato come un’eroina e a ribadirlo è proprio la coppia tramite i social network. L’attore 47enne ha infatti postato una foto che lo vedere vicino alla compagna di un tempo e con la sofferenza nel cuore di uno che ha perso una parte importante della sua vita. Chissà che queste emozioni condivise non possano far riaffiorare nei due un briciolo d’amore, visto che in passato hanno formato una coppia veramente affiatata seppur insieme per poco tempo.

Jennifer Aniston e Justin Theroux: piangono anche Joe Jonas e Sophie Turner

Non solo Jennifer Aniston e Justin Theroux si sono ritrovati a piangere il dolore della morte del loro cane. Anche la coppia formata da Joe Jonas e Sophie Turner si è trovata di fronte a questo terribile dolore. Questi ultimi due hanno perso l’husky Waldo a cui erano davvero molto legati come possiamo vedere sui social network. Tornando alla Aniston e al suo ex marito Theroux abbiamo potuto ammirare delle immagini veramente tenere che ci portano all’ultimo saluto del loro cane e alle braccia intrecciate nel portare per la prima volta una copertina sulle spalle dello stesso. Chissà che questo episodio non possa far riscoppiare in loro la scintilla col tempo sopita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA