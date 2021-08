Jennifer Aniston: “Ho eliminato dalla mia vita chi non si vaccina”/ “Obbligo morale”

L’attrice Jennifer Aniston ha preso una posizione molto forte riguardo i vaccini per il Covid-19. Durante un’intervista ha infatti svelato di aver tagliato i rapporti con chi si rifiuta categoricamente di farlo. Il portale Variety ha riportato alcune anticipazioni dell’intervista di Jennifer Aniston per InStyle, in particolare riguardanti l’argomento vaccini. “C’è ancora un folto gruppo di persone che si dichiarano no vax o che semplicemente non ascoltano i fatti. È un vero peccato. – ha ammesso l’attrice – Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se erano vaccinate o meno”, ha spiegato. Per la Aniston inoltre, svelare se si è vaccinati è un modo per rispettare gli altri: “È un obbligo morale e professionale, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno. È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla, se non sulla paura o la propaganda”.

Jennifer Aniston e la posizione netta sui No Vax

Al di là di questa posizione netta, c’è da ricordare che Jennifer Aniston, fin dall’inizio della pandemia, ha chiesto sempre di rispettare tutte le regole consigliate per non contrarre il virus. In primis, attraverso i social, dove ha spinto i suoi follower ad indossare sempre la mascherina: “Se avete a cuore la vita umana, per favore, indossate la stramaledetta mascherina e invitate chi vi circonda a fare altrettanto. Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non credete sia peggio che i negozi chiudano, che i lavori vengano persi, che i lavoratori del comparto medico e sanitario siano spinti all’estremo? Non credete sia peggio che tante vite ci siano state portate via da questo virus perché noi non abbiamo fatto abbastanza?”

