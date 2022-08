Jennifer Lopez boccia i ballerini Vergine/ La verità choc sui casting del tour

Jennifer Lopez licenzia i ballerini della Vergine: spunta il possibile motivo

Può dirsi una delle intramontabili latin-, popstar più amate nel mondo che l’industria musicale ricordi e intanto Jennifer Lopez torna a far parlare di sé, per una scelta alquanto bislacca a detta di molti, anche tra i suoi più fedeli sostenitori. La latin popstar avrebbe cioè deciso di licenziare un gruppo di ballerini, per un particolare in comune tra loro, al termine di una sessione di audizioni tenutasi per il suo nuovo tour mondiale. Il movente alla base della scelta inaspettata? A quanto pare tutti i ballerini bocciati ai casting di J.Lo si sono presentati appartenenti al medesimo segno zodiacale, quello della Vergine. Che sia un segno poco affine a quello di Jennifer Lopez, tanto da spingerla ad allontanare dal suo raggio di azione tutti i Vergine?

Incidente alla mamma di Ben Affleck, matrimonio con Jennifer Lopez a rischio?/ Fan in allarme...

A riprendere il bislacco accaduto é l’ex star di Glee, Heather Morris, in un podcast, Just Sayin’, con Justin Martindale. L’attrice avrebbe sentito J.Lo chiedere agli aspiranti ballerini del suo tour di alzare la mano se nati sotto il segno della Vergine, per poi invitare i Vergine a fare i bagagli per andarsene.

Giuseppe Giofré sexy con Jennifer Lopez, a Capri/ L'evento dopo il trionfo ad Amici

L’opinione generale sulla bislacca decisione di Jennifer Lopez

Ma cosa ne pensano i fan della superstar? A detta dei più tra i gli utenti del web e supporters di J.Lo la star sceglierebbe di tenersi lontana dai nati sotto il segno della Vergine, perché questo é il segno zodiacale di Marc Anthony, l’ex storico. Che Jennifer Lopez non sia riuscita a dimenticare l’ultimo ex? Reduce dalle doppie nozze da sogno -le prime registratesi a Las Vegas in segreto e le seconde in un gran ricevimento celebrato in Georgia- suggellate con il sexy attore dallo sguardo di ghiaccio, Ben Affleck, Jennifer Lopez si gode intanto la Luna di miele in Italia con il neo sposo, sulle sponde del Lago di Como, dove i due sono ospiti a Villa Leandra, la residenza di George Clooney. I Bennifer sono stati paparazzati mentre si fa davano allo shopping sfrenato in via Montenapoleone, poi a Maneggio in provincia di Como, dove sono stati avvistati mentre facevano la fila presso la Fabbrica del gelato come una comune coppia di innamorati.

LEGGI ANCHE:

Jennifer Lopez regina a Capri/ Tra i presenti al live benefico, Elisabetta Gregoraci

© RIPRODUZIONE RISERVATA