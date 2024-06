Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio? Separati alla festa del figlio di lui/ “Contrasti pesanti”

Divorzio imminente per Jennifer Lopez e Ben Affleck? Separati alla festa di Samuel, figlio dell’attore

La rottura tra la pop star americana e il divo di Hollywood sarebbe irreparabile e insanabile, è quanto riporta il magazine di gossip TMZ ripreso a sua volta da varie testate italiane tra cui Fanpage.it. Le voci della separazione tra i due si susseguono da mesi ma adesso sembra che siano arrivati al capolinea. Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero pronti al divorzio, i due sono stati avvistati ultimamente alla festa per il diploma di Middle School di Samuel, il figlio nato dalla relazione tra l’attore e l’ex moglie Jennifer Garden.

Lynda e Leslie, chi sono le sorelle Jennifer Lopez/ "Nostra madre ci ha insegnato a essere autosufficienti"

Jennifer Lopez e Ben Affleck erano entrambi presenti ai festeggiamenti ma sono arrivati in momenti separati e hanno ‘mantenuto le distanze’ lungo tutta la giornata. Stando a quanto dichiarato dai presenti i due non si sono neanche scambiati una parola e o uno sguardo. La pop star è arrivata accompagnata dai due figli gemelli Max e Emme, mentre l’attore è arrivato con la madre Chris Anne Boldt. Presente ovviamente anche Jennifer Garden e gli altri due figli della coppia Violet e Finn.

Guadalupe, chi è la mamma di Jennifer Lopez/ "Preso tante botte da lei, è una persona complicata"

Jennife Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio: la mossa inaspettata di Jennifer Garden

Si aggiungono, quindi, nuove indiscrezioni sulla crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due sarebbero pronti al divorzio ma a sorpresa a far da paciere sembra esserci Jennifer Garden, ex moglie di Ben Affleck. Stando a quanto riporta PageSix, infatti, sembra che Jennifer Garner starebbe provando a far ragionare l’ex marito sul suo matrimonio con JLo, secondo la fonte al tabloid la celebre attrice starebbe “incoraggiando” Ben Affleck “a lavorare sul suo matrimonio, perché vuole che sia felice.”

Ben Affleck, chi è il marito di Jennifer Lopez/ Dopo il matrimonio sono in crisi? "Ultimi due anni un incubo"

In attesa di saperne di più sul gossip, perché Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati? All’origine della crisi che dura da mesi c’è il diverso modo di intendere il rapporto con i fan. “A lei piace aprire il suo cuore ai fan, lui è più introspettivo e riservato”: così scrive People.it. E gli indizi della crisi ci sono tutti, stanno vendendo la villa di Beverly Hills che era stata acquistata per un valore di 60 milioni di dollari nel 2023, vivono in case separate. Insomma, “Non stanno vivendo un bel momento”, come aveva assicurato una fonte a Page Six, “non so se si divideranno o se riusciranno a risolvere i problemi. Hanno sempre vissuto contrasti pesanti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA