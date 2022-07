Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas/ Nozze in gran segreto

Jennifer Lopez e Ben Affleck: matrimonio a Las Vegas

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas. A rivelarlo è stato il sito TMZ, che spiega come i due siano riusciti a ottenere 24 ore prima una licenza matrimoniale presso la Clark County, in Nevada. La licenza, ritirata nella mattina di sabato 16 luglio, reca i nomi completi di entrambi: Benjamin Geza Affleck and Jennifer Lynn Lopez. Le nozze, che arrivano a qualche mese dal fidanzamento ufficiale, sarebbero state confermate al sito americano da una fonte vicina alla coppia: “Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie”. La mattina dopo il matrimonio, Jennifer Lopez ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto tra le lenzuola, mentre mostra la fede nunziale al dito. Poco dopo ha postato sul suo sito ufficiale On the JLo foto e video delle nozze: “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni”, ha detto ai suoi fan.

Attraverso la sua newsletter ufficiale Jennifer Lopez ha spiegato la decisione di sposarsi in segreto, senza grandi cerimonie: “Era esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio”. Secondo TMZ i testimoni di nozze sarebbero stati i rispettivi figli: “Siamo così grati di essere circondati da tanto amore. Abbiamo una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che non abbiamo mai avuto più motivo di aspettare con impazienza”. Jennifer Lopez e Ben Affleck erano stati insieme dal 2002 al 2004, con tanto di matrimonio saltato. Nel periodo in cui sono stati lontani i due hanno avuto altri coniugi: l’attore è stato sposato per dieci anni con la collega Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli (Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel), prima della separazione arrivata nel 2018. La cantante è stata sposata con Marc Anthony (terzo marito), con cui ha avuto i figli gemelli Emme e Max. Poi il divorzio nel 2011.

