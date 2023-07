Jennifer Lopez gelosa di Jennifer Garner?/ Regole ferree per Ben Affleck: “A casa subito dopo le riprese”

Jennifer Lopez e la gelosia per l’ex moglie di Ben Affleck, Jennifer Garner

La storia d’amore tra Jennifer Lopez e Ben Affleck fa sempre chiacchierare il mondo del gossip. Tutto sembra procedere per il verso giusto tra l’attore e la cantante che, lo scorso 18 luglio, hanno deciso di volare a Las Vegas per celebrare nel migliore dei modi 365 giorni di matrimonio. Ad ogni modo, però, parrebbe che la cantante abbia imposto delle regole molto rigide al marito per quando si trova sul set.

Regole da applicare in maniera estremamente precisa con una collega in particolare, vale a dire Jennifer Garner, l’ex moglie di Ben e mamma dei suoi figli. Ma cerchiamo di capire e interpretare meglio questi rumors, scaturiti dopo l’annuncio di Jennifer Garner che prenderà parte a Deadpool 3 nel ruolo di Elektra, tornando sul set dove conobbe Ben Affleck, nei panni del supereroe protagonista.

Con il grande riavvicinamento sul set, c’è la possibilità concreta che Jennifer Garner incontri Ben Affleck, se gli verrà confermato il ruolo di Daredevil. Secondo quanto avrebbe riferito una fonte del The Mirror “J.Lo ha già un elenco di regole per quando Ben lavora, ma ne aggiungerà altre se dovesse recitare un cameo insieme a Jen“. “D’altronde – ha continuato la fonte del The Mirror – i personaggi di Elektra e Daredevil sono legati sentimentalmente e quindi Lopez si starebbe assicurando che non si ricreino momenti come ai vecchi tempi”.

Ecco quindi che tra le dure regole imposte da Jennifer Lopez ci sarebbe “l’accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al set, il divieto di effettuare servizi fotografici o interviste promozionali congiunte, e l’obbligo per Ben di tornare a casa subito dopo aver terminato le riprese”.











