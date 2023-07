Jennifer Lopez, la porta della palestra non si apre e s’infuria/ E all’uscita insulta i paparazzi: il video

Jennifer Lopez, rabbia prima di entrare in palestra: cos’è successo alla star

Jennifer Lopez si è resa protagonista di un episodio molto discusso e che ha subito fatto il giro del web. Come riportano diverse testate estere, tra cui Page Six, la popstar non è parsa così entusiasta di trovare le porte chiuse in palestra nella giornata di mercoledì, e non ha fatto nulla per nascondere il suo risentimento. Come mostra un video ottenuto da TMZ, la cantante è corsa dal van che l’ha accompagnata in palestra fino alla porta del Tracy Anderson Method Studio di Los Angeles, dove avrebbe dovuto allenarsi.

Tuttavia la porta della palestra di lusso era ancora chiusa, pertanto J.Lo ha iniziato a bussare freneticamente. Quasi con fare spazientito, ha iniziato a bussare una seconda volta, sino a quando qualcuno dall’interno non le ha aperto e la cantante è riuscita ad entrare di corsa e dedicarsi così alla sua sessione di allenamento quotidiano.

Jennifer Lopez, risposta glaciale ai paparazzi

Ma, oltre alla rabbia covata durante l’attesa che le porte della palestra di aprissero, Jennifer Lopez ha fatto parecchio discutere anche all’uscita. Dopo un’intenso allenamento, infatti, la cantante è stata vista uscire dalla palestra mentre i paparazzi aspettavano che salisse su su un SUV fuori dall’edificio. Tuttavia, mentre i paparazzi la fotografavano e le auguravano di passare una buon giornata, la cantante, mentre faceva ingresso nella macchina, ha esclamato: “F*ck you, bye!“. Una risposta che di certo ha fatto discutere e che ha messo nuovamente sotto la luce dei riflettori i comportamenti e i “capricci” da diva della star.

Episodio discusso a parte, J. Lo ha indossato un set coordinato di leggings con stampa serpente e un reggiseno sportivo. Aveva i capelli raccolti in una crocchia stretta mentre stringeva una bottiglia d’acqua accessoriata di strass. L’amore della cantante per l’allenamento e la forma fisica non è un segreto a Hollywood, poiché in precedenza aveva svelato a Us Weekly che l’attività fisica aiuta la sua salute mentale.













