Jennifer Lopez, video con Ben Affleck finisce nel web/ Diventa una furia contro i fan

Può dirsi una delle latin popstar più amate dai fruitori di musica nel mondo e in queste ore Jennifer Lopez torna a far parlare di sé per un video diffusosi in rete senza il suo consenso. Il filmato in questione ritrae le immagini esclusive di un brano inedito che la cantante ha dedicato al consorte Ben Affleck in occasione delle loro seconde nozze, tenutesi in un ricevimento pubblico in Georgia dopo le prime nozze top secret celebrate nella città del peccato, Las Vegas. Anche se il secondo matrimonio si é tenuto come un evento pubblico, con tanto di invitati, i promessi sposi avevano chiesto a tutti i presenti alla cerimonia che il video della romantica dedica della latin popstar destinata al bell’attore dagli occhi di ghiaccio rimanesse privato e quindi non venisse pubblicato in rete né con ogni altro mezzo di diffusione.

“All night I can feel the passion in your eyes, I’m still in love with you, you know I can’t get enough” (“Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi, sono ancora innamorata di te, sai che non ne ho mai abbastanza”), sono solo alcuni dei versi intonati da JLo, accompagnata da un gruppo di ballerini, mentre il consorte le rivolge un sorriso romantico e al contempo passionale. Il video, nonostante la richiesta della coppia per la segretezza del contenuto é stato diffuso nel web e Jennifer Lopez ha denunciato l’illecito subito in quanto “Furto per denaro”. La clip finita per essere resa pubblica senza l’autorizzazione dei consorti è stata poi trattata dal sito americano TMZ ed è subito diventata virale sui social, cosa che ha mandato J.Lo su tutte le furie.

Jennifer Lopez rimprovera i suoi stessi fan per la divulgazione del video privato

Tanto, che la star portoricana ha affrontato la questione in un intervento pubblico, stigmatizzando la diffusione del video privato nel web, a margine di un post dello stesso pubblicato da una sua fanpage: “Questo video è stato preso senza permesso. Punto. Chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato. Non so da dove lo prendiate tutti, anche perché avevamo fatto firmare accordi di non divulgazione e abbiamo chiesto a tutti gli invitati di non condividere nulla del nostro matrimonio. Questa è stata la nostra scelta. Tutto ciò che pubblico del mio privato è sul sito ‘OnTheJLo’ ed è materiale che amo condividere con i miei fan. Cosa che farò quando sarò pronta. Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro”.

Il caso J.Lo, quindi, induce alla riflessione generale che non tutto ciò che é fruibile nel web, immagini come foto e video, possono essere condivise liberamente. A indispettire fortemente la cantante sarebbe la trasgressione da parte degli invitati di un accordo siglato tra i consorti e i partecipanti all’evento in Georgia di non divulgare le immagini delle nozze.











