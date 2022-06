Jens Stoltenberg/ “La Russia è la principale minaccia alla sicurezza della Nato”

Dichiarazioni importante quelle di Jens Stoltenberg. Il segretario generale della Nato ha partecipato a un evento organizzato da Politico e si è soffermato senza mezzi termini sulla crisi in Ucraina: il messaggio è chiaro, la Russia di Vladimir Putin è la principale minaccia per l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord.

"Missile Sarmat può distruggere un Paese"/ Rossi (Difesa Online): "Putin lo usa per…"

Nel corso del suo intervento all’evento sopra citato, Jens Stoltenberg ha spiegato: “Mi aspetto che il prossimo ‘Concetto Strategico’ della Nato, che i leader approveranno al summit di Madrid, identifichi nella Russia come la principale minaccia alla nostra sicurezza”. Un passaggio significativo in uno dei momenti più delicati del conflitto tra Mosca e Ucraina.

"Divieto matrimoni gay non è incostituzionale"/ Giappone, sentenza: "Servono 2 sessi"

JENS STOLTENBERG: “SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO AL PIU’ PRESTO”

Un altro passaggio importante dell’intervento di Jens Stoltenberg riguarda il possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, sottolineando che l’obiettivo è “che Stoccolma e Helsinki possa entrare a fare parte dell’Alleanza al più presto”. Una grossa criticità è rappresentata dall’ostruzionismo della Turchia, che non ha ancora sciolto le riserve, tanto da valutare l’esercizio del diritto di veto. Come ben sappiamo, Ankara ha messo nel mirino la presunta vicinanza dei due Paesi alle istanze delle minoranze curde, considerate dalla Turchia gruppi terroristici. Jens Stoltenberg ha rimarcato che è normale che fra tanti Paesi ci siano diversi punti di vista: “Finora sempre siamo stati d’accordo sulle questioni essenziali, e in particolare sulla necessità di proteggerci l’un l’altro contro le minacce alla rispettiva sicurezza”. Il segretario generale della Nato si è detto pronto a sedersi al tavolo per affrontare le preoccupazioni di Erdogan, “cercando una soluzione che permetta l’ingresso dei nuovi alleati al più presto”. I negoziati proseguiranno nei prossimi giorni, dunque, ,a la volontà è chiara: accelerare per l’ingresso dei due Paesi.

LEGGI ANCHE:

SCENARI/ Così Washington sta spingendo l’Occidente e l’Europa al suicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA