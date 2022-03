Jeremias e Laura Vs Carmen Di Pietro “Nessuno ti sopporta più”/ Scoppia la lite!

Animi accesi all’Isola dei Famosi 2022 nel corso della nuova puntata. Ilary Blasi apre la nuova puntata con i dissapori nati in questi giorni nei confronti di Carmen Di Pietro e di suo figlio Alessandro. La donna si è già inimicata quasi tutti i compagni d’avventura, d’accordo nell’accusarla di essere ben poco utile sull’Isola. “Non fa niente tutto il giorno”, ha infatti dichiarato più di un naufrago in gara. Se inizialmente le antipatie erano solo per Carmen, il totale appoggio del figlio Alessandro e il fatto che anche lui fosse ben poco collaborativo sull’Isola, ha scatenato anche nei suoi riguardi attacchi.

Laura Maddaloni alza la voce con Carmen Di Pietro e Alessandro/ "Non si dorme ma..."

Tutti contro Carmen Di Pietro: “Nessuno ti sopporta più!”

In particolare Alessandro si sarebbe comportato da Egoista, facendo bagnare Blind sotto la tenda perché, a differenza di tutti gli altri, invece di starsene seduto era steso. Ma non è tutto: lo stesso Blind è finito nel mirino di Carmen Di Pietro per alcuni pezzi di cocco che, a suo dire, sarebbero stati rubati proprio dal rapper. Accuse ingiuste, secondo il resto del gruppo, perché nessuno ha visto Blind farlo. Ad accusarla più di tutti Laura Maddaloni e Jeremias Rodriguez. Quest’ultimo le rende chiaro che “Non ti sopporta più nessuno ormai!”

