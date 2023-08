Jesse Dylan, figlio di Bob Dylan: “Mio padre è buono e generoso”/ “Il mio dovere nei suoi confronti…”

Jesse Dylan racconta il padre Bob Dylan

Jesse Dylan è il primo dei quattro figli che Bob Dylan ha avuto dalla prima moglie Sara Lownds. Cresciuto con un grande artista accanto, Jesse Dylan ha scelto di esprimere la propria creatività con la regia. In una lunga intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del Corriere della Sera, Jesse Dylan ha raccontato chi è il padre e cosa significhi essere il figlio di un artista così amato e ammirato in tutto il mondo. Pur essendo un regista, da figlio, Jesse Dylan spiega che, per il momento, non pensa di voler realizzare un documentario sul padre.

“Credo che ci abbia pensato molto bene Martin Scorsese, addirittura due volte. Penso che quelle siano le dichiarazioni migliori e definitive su mio padre. Il ruolo di un figlio è anche quello di proteggere il padre. E poi penso che lui non abbia bisogno del mio aiuto, sa esprimersi molto bene da solo”, ha dichiarato il regista.

Jesse Dylan svela chi è nel privato Bob Dylan

Jesse Dylan, nell’intervista al Corriere della Sera, definisce il padre “un grande artista e continua a esserlo. Le persone, magari, vorrebbero sentire alcune canzoni in particolari, ma lui fa quel che vuole”, dice il figlio dell’artista. Jesse Dylan, poi, da figlio, racconta anche chi è il padre Bob Dylan nel privato.

“Mio padre è una persona buona e generosa, un’anima sensibile e il mio dovere nei suoi confronti è essere semplicemente suo figlio. La cosa importante è che fuori ci sono artisti come lui o come Tom Waits con cui mi è capitato di lavorare di cui non dobbiamo capire tutto. Non devono spiegarti perché vogliono fare certe cose e tu devi semplicemente ascoltare”, ha concluso.

