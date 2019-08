JESSICA BATTISTELLO E ANDREA FILOMENA/ Ritorno di fiamma dopo Temptation Island?

Ritorno di fiamma tra Jessica Battistello e Andrea Filomena? Sono trascorse diverse settimane dall’ultima puntata di Temptation Island 2019 che ha visto la coppia uscire separata dal programma. Per la precisione Jessica è uscita in compagnia del tentatore Alessandro Zarino con cui ha instaurato una complicità sin dalle prime ore della sua permanenza nel villaggio dei single – tentatori. Una complicità che ha spinto Jessica a mettere in discussione la sua storia d’amore con Andrea davanti alle telecamere del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Se Jessica è uscita dall’Is Morus Relais in compagnia del tentatore Alessandro, il fidanzato Andrea ha preferito uscire da solo.

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati insieme?

Una volta usciti dal programma, Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati separati durante la puntata speciale di Temptation Island 2019 in cui hanno raccontato cosa è successo un mese dopo l’ultimo falò di confronto. Entrambi si sono presentato da soli raccontando di essersi definitivamente lasciati. Jessica aveva cominciato a sentire il tentatore Alessandro, mentre Andrea aveva preferito stare da solo. In realtà a lanciare i primi segnali di un possibile ritorno è stata proprio Jessica che, durante la puntata, ha rivelato che Andrea l’ha più volte cercata chiedendole di tornare insieme. Poco dopo Andrea Filomena ha commentato le parole dell’ex fidanzata dicendo che erano solo delle bugie. A distanza di tempo però la versione di Jessica sembra essere vera, visto che Andrea ha continuato a cercarla chiedendole addirittura di ritornare insieme. Possibile che Jessica abbia accettato? Non è dato saperlo, ma sicuramente durante la prima puntata di Uomini e Donne ne sapremo di più visto che la coppia sarà ospite di Maria De Filippi.

Jessica Battistello e Andrea Filomena: “ero veramente innamorato”

In attesa di scoprire se Jessica Battistello e Andrea Filomena sono tornati davvero insieme, ricostruiamo quanto successo durante l’ultimo falò di confronto della coppia a Temptation Island 2019. Andrea, dinanzi al falò, aveva accusato Jessica di non averlo rispettato e di non amarlo, considerando gli atteggiamenti della fidanzata con il tentatore Alessandro e dopo l’annullamento del matrimonio. Parole dure quelle pronunciate da Andrea che hanno fatto scoppiare in lacrime Jessica, che alla fine ha scelto di uscire da sola dal programma. “Ero veramente innamorato di lei – ha dichiarato Andrea durante un’intervista dopo il programma -. Quando l’ho vista piangere pensavo si fosse resa conto di quello che aveva fatto, invece mi ha smontato completamente. Mi ha detto che ha preso una cotta per questo. Da domani si inizia un’altra vita, si va avanti”. Possibile che dopo circa un mese i due abbiano deciso di riprovarci?



