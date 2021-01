Jessica Bucci, chi è e che lavoro fa?/ La pupa de La Pupa e il secchione e viceversa debutta in tv…

Chi è Jessica Bucci, la nuova Pupa de La Pupa e il secchione e viceversa

Spesso nomade tra Roma e Milano per lavoro, la bella Jessica Bucci sarà costretta a fermarsi per un po’ nella Capitale quando calcherà il red carpet che la porterà a farsi conoscere al pubblico di Italia1 in veste di Pupa della nuova edizione de La Pupa, il Secchione e Viceversa al via questa sera. Andrea Pucci presenterà al grande pubblico i protagonisti di questa nuova edizione cominciando proprio dalla bella Jessica Bucci che è alla sua prima esperienza televisiva, almeno così sembra.

Classe 1995, Jessica Bucci nasce ad Avezzano, ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma ultimamente è in pianta stabile a Torino dove vive facendo la Keyholder per lo shop di abbigliamento Snipes occupandosi della supervisione dei clienti. Nella vita non fa la modella e, pur essendo molto attiva sui social, non si può definire un’influencer.

Jessica Bucci: moda, viaggi e danza le armi per conquistare il pubblico?

Nella vita di Jessica Bucci ci sono la moda, i viaggi e la sorella che ama e che vive a Londra, Valentina. La sua più grande passione però è il ballo e magari la vedremo destreggiarsi tra i Pupi e i Secchioni del programma proprio a passo di danza, tra una figura e l’altra. Ciliegina sulla torta è il suo amico a quattro zampe, un cane di nome Hercules al quale è molto legata ma che da questa sera dovrà affidare a qualcuno visto che avrà il suo bel da fare nel programma di Italia1. Tra cose da imparare e Secchioni da rendere moderni, siamo sicuri che Jessica non si annoierà.



